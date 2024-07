Die Deutsche Bank setzt in dieser Woche ihren Stabilisierungsversuch fort. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit in einer entscheidenden Phase. Einige wichtige Marken wurden mit dem Kursrutsch nach den Q2-Zahlen bereits gerissen. Andere sind dagegen noch ein gutes Stück entfernt.Die Aktie der Deutschen Bank ging gestern mit einem kleinen Minus von 0,7 Prozent aus dem Handel. 14,32 Euro standen am Ende auf der Kurstafel. Vor der Zahlenpräsentation am vergangenen Mittwoch waren es noch 15,68 ...

