Kia hat die Preise für den EV3 in Großbritannien und den Niederlanden veröffentlicht. Damit gibt es auch erste Hinweise, wie Kia das 4,30 Meter lange Kompakt-SUV in Deutschland einpreisen könnte. Im Vereinigten Königreich ist das Basismodell des EV3 mit der 58,3 kWh großen Batterie ab 32.995 Pfund erhältlich, was umgerechnet derzeit 39.171 Euro entspricht. In den Niederlanden steht diese Variante zu Preisen ab 36.995 Euro in der Liste. Den EV3 mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...