Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften nach dem etwas schwächeren Wochenauftakt auch am Dienstag zunächst nur wenig wagen. Der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex DAX signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kurszuwachs von 0,1 Prozent auf 18.341 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,3 Prozent höher erwartet. Am Vortag hatte der DAX anfängliche Gewinne nicht gehalten und im Minus geschlossen. Seit Mitte Mai pendelt das Börsenbarometer unterhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...