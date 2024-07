Hamburg (ots) -Die KRONE Group hat in Zusammenarbeit mit Big Pictury die "Strategie 2030" als beeindruckendes Big Picture visualisiert, um die komplexen Unternehmensprozesse und Zukunftsthemen verständlich darzustellen. Dieses einzigartige Schaubild verbindet die Geschäftsbereiche Landtechnik und Nutzfahrzeuge und erleichtert es Mitarbeitenden, ihre Rolle sowie die strategische Ausrichtung der KRONE Group klar zu erkennen.Das Big Picture wird vielseitig eingesetzt - von der internen Kommunikation über die Mitarbeitermotivation bis hin zu Vorstellungsgesprächen. Zudem findet es Anwendung in der externen Kommunikation mit Partnern und Kunden, um die Vision und strategischen Ziele des Unternehmens klar und ansprechend zu vermitteln. Es dient als zentrales Instrument, um die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen zu stärken und einen klaren, strategischen Dialog zu fördern. Mit detaillierten Illustrationen und anschaulichen Darstellungen wird das Unternehmensleitbild der KRONE Group greifbar gemacht.Durch diese innovative Visualisierung wird das Engagement und das Verständnis der Mitarbeitenden erhöht, was entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ziele ist. Die KRONE Group setzt damit einen neuen Maßstab in der Unternehmenskommunikation und zeigt, wie visuelle Schaubilder effektiv zur Vermittlung komplexer Themen beitragen können."In herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, dass wir das große Ganze im Blick behalten. Das Big Picture soll dabei helfen, die Komplexität und die Ausrichtung unseres Familienunternehmens zu verstehen und zu schätzen. Es repräsentiert unsere gemeinsame Reise, unsere Identität und unsere Zukunftsvisionen - über alle Geschäftsfelder hinweg, von der Landtechnik über die Nutzfahrzeuge bis zu unseren Servicedienstleistungen." Bernard Krone, Aufsichtsratsvorsitzender KRONE GroupWeitere Informationen und eine detaillierte Ansicht des Big Pictures finden Sie hier: https://www.big-pictury.com/referenzen/krone-strategie-2030/Über die KRONE GroupDie KRONE Group ist ein emsländisches Familienunternehmen und einer der führenden Hersteller von Erntetechnikprodukten sowie Nutzfahrzeugen. Mit knapp 8.000 Mitarbeitenden weltweit setzt die KRONE Group dabei auf die Verknüpfung von traditionellen Unternehmenswerten und zukünftigen innovativen Technologien mit dem Ziel, den Wandel in der Agrarindustrie sowie Transport und Logistik proaktiv zu gestalten.Über Big Pictury GmbHBig Pictury aus Hamburg ist spezialisiert auf die Entwicklung von Big Pictures, großen illustrierten Schaubildern, die komplexe Unternehmensprozesse, Visionen und Veränderungen visuell darstellen. Diese innovativen Visualisierungen unterstützen Unternehmen dabei, ihre Botschaften klar und anschaulich zu kommunizieren, und fördern das Verständnis und die Identifikation der Mitarbeitenden. Mit einem Big Picture werden selbst komplexe und trockene Themen emotional und faszinierend präsentiert, was die Kommunikation und die strategische Ausrichtung nachhaltig verbessert.www.big-pictury.comPressekontakt:Big Pictury GmbHWolf Wieneckewolf@big-pictury.com0170-1852433Original-Content von: Big Pictury GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167483/5833339