Kottingbrunn (ots) -Ausbau von Expertise, Kompetenzen, Produkt- und Kundenportfolio entsprechend WachstumsstrategieDer österreichische Automobil-Zulieferer Innerio mit Sitz in Kottingbrunn, Niederösterreich, übernimmt im Zuge eines Sharedeals den Automobil-Zulieferer ESTRA Europe vom chinesischen Technologiekonzern Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical. ESTRA Europe erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 160 Mio. Euro und beschäftigt am Engineering-Standort in Hautecharge (Luxemburg) und im Produktionswerk in Zabrze (Polen) gesamt rund 1.150 Mitarbeiter:innen einschließlich Leihkräfte. Die Transaktion wurde am 29. Juli 2024 abgeschlossen, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. ESTRA Europe beliefert führende europäische Automobilhersteller wie BMW, Stellantis und andere mit Kühlmodulen für Motoren, Antriebsstränge und Klimaanlagen. Für Innerio als Hersteller von Wärmetauschern für Klimaanlage, Batterie- und Elektromotorenkühlung sowie Ladeluftkühlung für Hybridfahrzeuge verkörpert ESTRA Europe eine strategisch folgerichtige Erweiterung des Produktportfolios.Innerio CEO Andreas Zwerger: "Die Akquisition von ESTRA Europe ist ein wesentlicher Schritt für die Wachstumsstrategie von Innerio, das neue Unternehmen passt perfekt zu uns. Im Werk Kottingbrunn entwickeln und produzieren wir komplette Wärmetauscher, durch die Akquisition von ESTRA Europe erweitern wir unser Programm auf komplette Kühlmodule." Mit den erworbenen Engineering- und Produktionsstandorten baut Innerio seine Produkt- und Prozesskompetenzen aus, erhöht die Produktionskapazitäten und stärkt somit seine Marktpositionierung.Innerio übernimmt im Rahmen dieses Sharedeals die vertraglich vereinbarten Liefervereinbarungen über die bestehenden Serienproduktionen. Der F&E-Standort in Luxemburg und der Produktionsstandort in Polen werden fortgeführt. In einem bis Ende 2025 anberaumten Projekt werden die Produktweiterentwicklung forciert, bestehende Prozesse und Produktqualitäten optimiert und mit Innerio-Standards abgestimmt. Mittelfristig wird ESTRA Europe in die Innerio-Markenfamilie aufgenommen.Über ESTRAESTRA ist ein globaler Anbieter thermischer Lösungen für die Automobilindustrie mit Schwerpunkt Fahrzeugklimatisierung und Motorkühlung mit Werken in Südkorea, China, Mexico, Indien und Thailand. ESTRA gehört zur Unternehmensgruppe der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd., die an der Shanghai Stock Exchange notiert ist und im mehrheitlichen Besitz der China Aerospace Science & Technology Corp steht.Über InnerioDie Innerio Group wurde von österreichischen Industriellen unter Führung von Mehrheitseigentümer und CEO Andreas Zwerger gegründet, um mit modernen Produkten den Bedarf an integrierten Lösungen des automotiven Temperaturmanagements, insbesondere in Hinblick auf Antriebsstränge und Klimaanlagen, zu erfüllen. Insgesamt 500 Mitarbeiter:innen verarbeiten jährlich 10.000 Tonnen Aluminium für globale Kunden und erwirtschaften 100 Million Euro Umsatz. Die Gruppe besteht aus den vier Unternehmen Innerio Heat Exchanger, Fertinger Tubes, Rupert Fertinger und Fertinger Automotive Polska mit fünf Standorten und Ausbildungsstätten in Österreich, Deutschland und Polen.