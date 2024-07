Crystal, ein führendes Unternehmen für Blockchain-Intelligenz, freut sich, eine Partnerschaft mit der Europäischen Zentralbank (EZB) bekannt geben zu können. Crystal wird die EZB mit umfassenden Blockchain-Daten versorgen, um anspruchsvolle statistische Analysen zu entwickeln.

Navin Gupta, CEO von Crystal, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, mit der Europäischen Zentralbank zusammenzuarbeiten, einer Institution, die an der Spitze der Finanzregulierung in der Eurozone steht. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt nach vorn bei der Nutzung der Daten von Crystal, um die Finanzaufsicht zu verbessern und die Marktstabilität zu gewährleisten. Indem Crystal die EZB mit modernsten Datenanalysen versorgt, stärkt es die Marktstabilität und schützt die Teilnehmer der digitalen Wirtschaft."

Diese Partnerschaft ist besonders wichtig, da sich die EU auf die Umsetzung der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) vorbereitet, die einen umfassenden Regulierungsrahmen für Krypto-Assets schaffen soll.

"Wir sehen für Krypto-Institute weltweit erhebliche Veränderungen am Horizont, wenn Regulierungen wie MiCA in Kraft treten, und vor diesem Hintergrund ist unsere Partnerschaft mit der EZB sowohl für uns als auch für die Branche wichtig", so Navin abschließend.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Media Relations Team von Crystal oder besuchen Sie unsere Website.

Über Crystal

Crystal ist ein führendes Blockchain-Intelligence-Unternehmen, das Finanzinstitute, Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden mit Echtzeit-Blockchain-Analysen, Ermittlungs- und Compliance-Lösungen versorgt. Crystal wurde 2018 gegründet und unterstützt Finanzinstitute bei der effizienten Einhaltung der globalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Ermittler und Behörden nutzen die Spitzentechnologie und die einzigartigen Echtzeitinformationen von Crystal, um Krypto-Ermittlungen zu lösen. Verfügbar als kostenloser Blockchain-Explorer, SaaS oder API

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240730896233/de/

Contacts:

Medien:

Trevor Davis, Gregory FCA für Crystal

+1 215-475-5931

trevor@gregoryfca.com