Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Anstieg an der NASDAQ-Börse. Vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz des Tech-Giganten zeigten sich Investoren optimistisch. Der Aktienkurs legte um 0,6 Prozent zu und erreichte 427,90 USD. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchststand von 432,15 USD erreicht, was die positive Stimmung im Markt widerspiegelt.

Ausblick auf Quartalsergebnisse und Fed-Entscheidung

Die Anleger richten ihren Blick nun gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen von Microsoft. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,95 USD je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Zusätzlich wird die anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed mit großem Interesse verfolgt, da deren Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung [...]

