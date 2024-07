ATHEN (dpa-AFX) - Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa kämpfen Feuerwehr und Freiwillige gegen einen großen Waldbrand an, der wegen der starken herrschenden Winde kaum unter Kontrolle zu bringen ist. Das Feuer habe sich in unwegsamem Gelände rasend ausgebreitet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Dörfer und Ortschaften in der betroffenen Region im Südteil der Insel wurden vorsorglich evakuiert.

Mehr als 200 Feuerwehrleute sowie Hunderte Freiwillige seien im Einsatz gegen die Flammen, hieß es bei den Behörden. Neben sieben Löschflugzeugen und vier Löschhubschraubern sei auch die Küstenwache mit einem Feuerlöschboot vor Ort.

Der Brand von Euböa ist nur einer von mehr als 50 Bränden, die binnen 24 Stunden in Griechenland ausgebrochen waren, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Allerdings habe man die Brände fast überall schnell in den Griff bekommen.

Nicht so auf Euböa: "Wir sind es seit vielen Jahren gewohnt, dass es hier brennt", sagte der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Kymi-Aliveri der Zeitung "Kathimerini". Nun hoffe man darauf, dass der Wind nachlasse - ansonsten könnte die Situation noch viel gefährlicher werden./axa/DP/nas