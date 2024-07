Bonn (www.anleihencheck.de) - Eine Woche voller wichtiger Daten, Ereignisse und Ergebnisse, welche die Anleihen- und Aktienmärkte wohl gleichermaßen bewegen werden, steht an, so die Analysten von Postbank Research.Das wichtigste Ereignis werde die FOMC-Sitzung, in der die Analysten zwar keine Änderungen der Geldpolitik erwarten würden, jedoch angesichts der günstigen Beschäftigungs- und Inflationszahlen Hinweise auf die erste Zinssenkung dieses Zyklus erhalten könnten. ...

