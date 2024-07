NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe ermutigende Anzeichen für einen weiteren Anstieg der Aktien des Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Neil Green in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Was etwa die Immobilienwerte betrifft, so habe es im laufenden Jahr unterstützende Nachrichten bezüglich einer Bodenbildung gegeben. Zudem weise die Entwicklung der Schuldenkosten darauf hin, dass die schlimmsten Refinanzierungsängste überstanden sein könnten./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1