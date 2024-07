Berlin (ots) -Ab sofort ist die Bewerbung um den EuroTest-Preis 2025 der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) möglich. Der Preis würdigt herausragende Leistungen beim technischen Arbeitsschutz und beim Thema Produktsicherheit, die zu einer Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes in der Bauwirtschaft beitragen. Bis zum 31. Dezember 2024 können sich Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen bewerben."Mehr Sicherheit auf den Baustellen ist unser großes Ziel. Technische Schutzmaßnahmen und sichere Produkte tragen dazu bei. Unser EuroTest-Preis fördert entsprechende Innovationen und zeichnet die besten Entwicklungen für mehr Sicherheit auf Baustellen aus.", so Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU.Gesucht werden sicherheitstechnische Detaillösungen, innovative Produkte, Konzepte zum ergonomischen Arbeiten oder ressourcenschonende Technologien. Bewerben können sich Unternehmen, Institutionen oder Einzelpersonen mit allen Entwicklungen, die das Arbeiten auf dem Bau und bei baunahen Dienstleistungen sicherer und gesünder machen.Die Fachjury setzt sich aus Mitgliedern internationaler Prüfinstitute sowie Vertretern von Hochschulen, Industrieverbänden und der BG BAU zusammen. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2024. Die Preisverleihung findet am 8. April 2025 im Rahmen der 34. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte "bauma" in München statt.Weitere Details zum EuroTest-Preis 2025 (http://www.bgbau.de/etp-2025) sowie das Online-Bewerbungsformular (http://www.bgbau.de/anmeldung-etp-2025) stehen auf der Website der BG BAU bereit. Fragen zum Bewerbungsverfahren beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Bauwesen telefonisch unter 089 8897-858 oder per E-Mail unter pzbau@bgbau.de.Hintergrund - EuroTest-PreisDer EuroTest-Preis der BG BAU wurde erstmalig 2001 ausgelobt. Er wird alle drei Jahre im Rahmen der "bauma" verliehen. Ins Leben gerufen wurde der EuroTest-Preis von der EuroTest-Kooperation. Die Kooperation ist ein Zusammenschluss internationaler Prüfinstitute, der Organisationen aus acht Ländern angehören. Die EuroTest-Kooperation ist Wegbereiter für harmonisierte sicherheitstechnische Prozesse und Anforderungen im Bereich der Produktsicherheit.Weitere InformationenEuroTest-Preis 2025 der BG BAU (http://www.bgbau.de/etp-2025)Online-Bewerbungsformular (http://www.bgbau.de/anmeldung-etp-2025)Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 592.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. 