Frankfurt am Main (ots) -Der Deutsche Behindertensportverband e.V. (DBS) und die KfW Bankengruppe intensivieren ihre Partnerschaft und machen mit einer groß angelegten Kampagne auf das Thema Inklusion im Sport und im Berufsleben aufmerksam. Im Fokus steht die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben. Unter der Headline "Inklusion fördern - Zukunft gestalten" setzen sich die KfW und der DBS dafür ein, dass jeder Mensch die eigenen Stärken in Sport und Beruf erfolgreich entfalten kann.Den Auftakt bilden digitale Ausspielungen der Kampagnen-Motive. Dabei werden die sportlichen und beruflichen Leistungen der Sportlerinnen und Sportler mit einer aufmerksamkeitsstarken Botschaft in den Vordergrund gerückt. Überdies sind Kampagnen-Motive im Laufe des Jahres über Out-of-Home-Medien in Frankfurt, Berlin und Bonn zu sehen sowie verschiedene Eventformate geplant.DBS-Generalsekretär Stefan Kiefer: "Mit der KfW Bankengruppe haben wir als Deutscher Behindertensportverband einen wichtigen Kooperationspartner an unserer Seite, der Vielfalt und Chancengerechtigkeit fördert und es als Selbstverständlichkeit ansieht, Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen des Unternehmens und darüber hinaus zu integrieren. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, selbstbestimmte Teilhabe und Inklusion auch über den Sport hinaus zu denken und zu fördern. Sowohl im Beruf als auch im Sport hat die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung genommen. Gemeinsam mit der KfW möchten wir diese noch weiter vorantreiben."Robert Szwedo, Bereichsleiter Human Resources: "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem DBS, denn uns verbindet die Förderung von Vielfalt im Berufsleben und Sport. Die Förderung von Inklusion nimmt auch bei der KfW einen hohen Stellenwert ein. Unser Ziel ist, dass alle Menschen mit ihren individuellen Merkmalen und Fähigkeiten die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Unsere Erfahrungen zeigen, dass verschiedene Perspektiven und diverse Teams für ein Unternehmen wichtig sind, da sie nicht nur die Arbeitskultur, sondern die ganze Unternehmenskultur bereichern. Mit dem DBS vereinen wir unsere Ziele und bauen diese durch die Kooperation noch weiter aus."Bereits seit 2021 ziehen beide Organisationen an einem Strang für mehr Teilhabe am Arbeitsleben. Als Partner wollen DBS und KfW die wechselseitigen Möglichkeiten nutzen, um auf die Bedeutung des Sports für Menschen mit Behinderungen hinzuweisen und ebenso Menschen mit Behinderungen gezielter für geeignete Arbeitsstellen anzusprechen.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Sybille Bauernfeind,Tel. +49 69 7431 2038E-Mail: Sybille.Bauernfeind@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/5833450