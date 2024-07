Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer werden die Sitzung der Bank of England (BoE) zur Geldpolitik am Donnerstag mit gesteigertem Interesse beobachten, so die Analysten von Postbank Research.Nach einem durchwachsenen Jahresbeginn habe sich die britische Wirtschaft in den vergangenen Monaten zunehmend dynamisch entwickelt. Mit 52,7 Punkten habe der vorläufige Composite EMI für Juli erneut oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gelegen. Neben dem Dienstleistungssektor (neun Monate in Folge) habe auch das Verarbeitende Gewerbe (2-Jahres-Hoch) Wachstumssignale gesendet. ...

