Nürnberg (ots) -Mineralwasser und Öl, zwei der meist genutzten Lebensmittel, wurden von STIFTUNG WARENTEST und ÖKO-TEST in den August-Ausgaben unter die Lupe genommen. Die Produkte von NORMA schnitten dabei jeweils mit "sehr gut" ab. Angesichts des großen Angebots unterschiedlicher Quellen und Hersteller ist es beim Mineralwasser gar nicht so einfach, sich für die beste Qualität im Einkaufswagen und später im Glas zu entscheiden: Genau aus diesem Grund hat die STIFTUNG WARENTEST nun 29 unterschiedliche Mineralwassermarken unter die Lupe genommen und dabei die NORMA-Eigenmarke SURF mit Bestnoten versehen. Unterm Strich steht für das Mineralwasser SURF Classic das Prädikat "sehr gut". Das Magazin ÖKO-TEST widmet sich in der aktuellen Ausgabe hingegen Rapsölen unterschiedlicher Hersteller. Konkret wurden 30 Öle im Hinblick auf Qualität, Sensorik und Verpackung hin analysiert - NORMA landete hier im Ranking ganz vorne. "Sehr gut" lautete das Urteil der Expertinnen und Experten auch hier.Expertinnen und Experten sind vom NORMA-Mineralwasser überzeugtMit gerade einmal 19 Cent pro Liter zählt das Mineralwasser von SURF zu den preiswertesten Angeboten im großen Test der STIFTUNG WARENTEST. Die Sensorik, also Geruch, Geschmack und Optik des natriumarmen Mineralwassers, wurde mit der Bestnote 1,0 bewertet und überzeugt damit auf ganzer Linie. Gleiches gilt für die mikrobiologische Qualität, die die Lebensmittel-Kenner der unabhängigen Testorganisation genau betrachtet haben: Das Ergebnis nach dem großen Wasser-Test kann sich mit dem Prädikat "sehr gut" sehenlassen.Auch NORMA-Rapsöl mit Bestplatzierungen im QualitätstestBeim Rapsöl-Check von ÖKO-TEST wurde unter anderem das NORMA-Produkt der Marke FRISAN genau analysiert. Das Öl, das mit 1,39 Euro pro Liter zu den günstigsten Produkten im Test zählt, konnte sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch bei der Sensorik "sehr gut" abschneiden. Ein weiteres starkes Verkaufsargument aus Sicht der Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST ist die Nachhaltigkeit der Verpackung von FRISAN, deren Rezyklatanteil im Kunststoff von 28 Prozent zahlreichen anderen Anbietern weit voraus ist.Die Produkte des Nürnberger Lebensmittel-Discounters werden regelmäßig von unabhängigen Stellen untersucht und schneiden dabei häufig besonders vorbildlich ab. Bereits mehrfach wurden alleine in diesem Jahr die Prädikate "sehr gut" und "gut" von der STIFTUNG WARENTEST sowie ÖKO-TEST an NORMA verliehen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5833489