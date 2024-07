Kaum ein anderer Sektor hat in den letzten Monaten so stark performt, wie die HighTech-Branche. Doch auch hier gibt es starke Differenzen. In der Frontlinie stehen bislang Chip-Hersteller und Big Data-Unternehmen, denn sie ermöglichen die großen Produktivitäts-Sprünge in der breiten Wirtschaft. Research-Institute erwarten, dass die Auswertung großer Datenmengen und der Einsatz von lernenden Maschinen Effizienzsteigerungen von mehr als 10 % pro Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...