EQS-News: EasyMotion Tec AG / Schlagwort(e): Studie

EasyMotion Tec AG legt umfassende Analyse zum Trainingsverhalten vor: Jede*r zweite Trainierende an den Fitnessgeräten ist älter als 50 Jahre



30.07.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EasyMotion Tec AG legt umfassende Analyse zum Trainingsverhalten vor:

Jede*r zweite Trainierende an den Fitnessgeräten ist älter als 50 Jahre Datenauswertung von 33 Mio. Datensätzen von 1. Mio. Trainierenden Mehr als die Hälfte der Trainierenden nutzt die Fitnessgeräte länger als 20 Minuten täglich

Frauen zwischen 50-59 Jahren sind besonders trainingsaktiv

54 Prozent aller Trainierenden mindestens zweimal pro Woche aktiv

Regelmäßiges Training verbessert u.a. den Stoffwechsel, reduziert das Risiko von Herzkreislauferkrankungen und kann das Body Age um bis zu 25 Prozent senken Vaduz, 30.Juli 2024 - Hochqualitative Fitnessgeräte im Sportstudio sind längst nicht mehr die Domäne junger Frauen und Männer - vielmehr sind mittlere und höhere Altersklassen inzwischen genauso aktiv. Die überwiegende Zahl der Trainierenden nutzt Fitnessgeräte mehrere Stunden pro Woche, verteilt auf zwei oder mehr Tage. Das ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse des Healthcare-Unternehmens EasyMotion Tec AG (vormals: EasyMotionSkin Tec AG) für die 33 Mio. Datensätze von 1 Mio. Trainierenden ausgewertet wurden. Das Alter der Trainierenden lag zwischen 20 und 79 Jahren. Jede*r Zweite mind. 50 Jahre alt / Frauen von 50-59 Jahren mit höchsten Werten Laut der EasyMotion Tec-Analyse ist aktuell etwa jede*r zweite Fitnessgeräte-Nutzer*in (48,4 Prozent) 50 Jahre oder älter. Fast jede*r zehnte (9,6 Prozent) der Trainierenden ist sogar 70 Jahre oder älter. Lediglich 10,4 Prozent der Trainierenden stammt aus der Altersgruppe bis 29 Jahre. Die höchste Trainingsaktivität zeigten gemäß der Datenauswertung Frauen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren. Sie bildeten mit 18,1 Prozent die größte Gruppe unter den Trainierenden. Zudem nutzen 58,4 Prozent der Trainierenden in dieser Gruppe die Fitnessgeräte täglich 20 Minuten oder länger - ein Spitzenwert unter allen Altersgruppen. Zum Vergleich: Nur 32,9 Prozent der Männer zwischen 20 und 29 Jahren beispielsweise verbrachten mehr als 20 Minuten täglich an den Geräten. Über zwei Stunden pro Woche in mindestens zwei Trainingssessions Mehrere Stunden pro Woche Gerätenutzung verteilt auf mindestens zwei Trainings, so hält es inzwischen die Mehrheit der von EasyMotion Tec analysierten rd. 1 Mio. Trainierenden. Insgesamt trainieren nämlich 52,1 Prozent aller Frauen und Männer mehr als 20 Minuten pro Tag (140 Minuten pro Woche) und 9,4 Prozent sogar mehr als 30 Minuten täglich (3,5 Stunden pro Woche). Diese Dauer wird dabei in der Regel auf mehrere Trainings pro Woche verteilt. 54,1 Prozent der Trainierenden absolvierten zwei oder mehr Trainings in einer Woche. Allerdings war nur etwa jede*r fünfte Trainierende sogar mehr als dreimal pro Woche an den Geräten aktiv. Verhalten entspricht medizinischen Empfehlungen zur Gesundheitsverbesserung Die Ergebnisse der umfassenden Datenauswertung von EasyMotion Tec zeigen, dass Fitnessgeräte regelmäßig, intensiv und quer durch alle Altersklassen genutzt werden. Damit entspricht das Verhalten der Trainierenden medizinischen Empfehlungen für ein gesundes Leben. Denn regelmäßiges Krafttraining verbessert den Stoffwechsel und reduziert insbesondere das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, wie z.B. Diabetes. Auch der Herzmuskel wird durch ein kontinuierliches Training gestärkt, wodurch Herzkreislauf-Erkrankungen, wie z.B. Bluthochdruck, verhindert werden können. Durch ein kontinuierliches Training erhöhen sich zudem die Muskelkraft- und masse, die mit zunehmendem Alter oftmals abgebaut werden. Eine erhöhte Muskelmasse führt demnach zur mehr Stabilität und Mobilität und beugt damit auch Verletzungen und Stürzen vor. Insgesamt kann regelmäßiges Training, mindestens zweimal pro Woche, wissenschaftlich belegt das sogenannte Body Age um bis zu 25 Prozent reduzieren. Ein 60jähriger Mensch kann somit durch entsprechendes Gerätetraining seinen Muskel- und Beweglichkeitsstatus dauerhaft um rd. 15 Jahre verbessern.



Bernhard-Stefan Müller, Geschäftsführer der EasyMotion Tec-Tochter milongroup und Koordinator der Datenauswertung: "Unsere Analyse dürfte eine der umfassendsten im deutschsprachigen Raum zu dieser Fragestellung in den vergangenen Jahren sein. Die Ergebnisse zeigen, dass das Training an Fitnessgeräten zur Verbesserung von Ausdauer und Kondition inzwischen von allen Altersklassen umfassend genutzt wird. Das Bild von der ‚Muckibude mit vornehmlich jungem Publikum' entspricht längst nicht mehr der Realität. Wir möchten damit noch mehr Menschen jeden Alters zusätzlich ermutigen, mittels regelmäßigen Trainings etwas für ihre Gesundheit zu tun. Bereits eine Stunde pro Woche hilft. Wichtig sind hierbei natürlich Geräte von sehr guter Qualität, die das Trainingsziel optimal unterstützen." Die Analyse von EasyMotion Tec wurde im 2. Quartal 2024 mithilfe von Datensätzen erstellt, die aus den hochdigitalen Highend-Geräten der Serien Q, Q+, Premium und X der milongroup generiert wurden. Die Geräte sind in rd. 3.8000 Fitnessstudios und Gesundheitseinrichtungen, wie z.B. Physiotherapiepraxen, im deutschsprachigen Raum im Einsatz. Sie dienen der Verbesserung der Gesamtkondition durch Ausdauertraining und trainieren u.a. die Rücken- und Beinmuskulatur. EasyMotion Tec plant, entsprechende Datenauswertungen in regelmäßigen Abständen durchzuführen und damit aussagekräftige Zeitreihen zur Entwicklung von Trainingsdauer, -häufigkeit und demographischen Daten der Trainierenden zu ermitteln. Weitere Details der Datenauswertung können von Medienvertretern auf Wunsch bei EasyMotion Tec angefordert werden. Kontakt EasyMotion Tec AG

Christian Keck (CEO)

Schliessa 6

FL-9495 Triesen

Mail: ir@ems.ag Kontakt Wirtschaftspresse und Investoren edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

Eschersheimer Landstr. 42

D-60322 Frankfurt am Main Tel.: 0049 (0)69 90 55 05 56 easymotiontec@edicto.de





30.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com