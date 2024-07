Mainz (ots) -Ob am Ballermann, auf Oktoberfesten, im Karneval oder beim Aprés-Ski - Millionen Fans feiern mit Stars wie Mickie Krause, Isi Glück, Mia Julia oder Ikke Hüftgold. Die Schlagerbranche boomt. Es ist ein straff organisiertes Geschäft, in dem es um Millionen geht .ZDFinfo schaut mit dem Dokudreiteiler "Partyschlager" am Mittwoch, 7. August 2024, ab 20.15 Uhr, hinter die Kulissen: Wie entsteht ein Partyhit? Wie laufen die Vorbereitungen auf die Saison, und wie sieht die Zukunft der Branche aus? Die Filme von Maria Burges sind bereits jetzt in der ZDFmediathek verfügbar.Die Folge "Gute-Laune-Hits vom Fließband" (20.15 Uhr) verrät Tricks für erfolgreiche Partyhits: Es geht darum, Lieder immer so anzulegen, "dass die höchste Note von Männern gerade so gesungen werden kann, damit die sich auch schön anstrengen müssen und noch lauter singen", sagt der Partyschlagerproduzent Michael Rötgens. "Die Texte müssen so geschrieben sein", ergänzt Produzent Matthias Distel, "dass man auch mit drei Promille die Lieder noch mitgrölen kann.""Auf Tour mit Ikke Hüftgold" (21.00 Uhr) begleitet Stars der Szene wie Isi Glück, Peter Wackel und Ikke Hüftgold auf ihrem Roadtrip: Das ganze Jahr über ist Partyschlagerzeit. Wenn auf Mallorca die Saison endet, geht es in Deutschland auf Oktoberfesten oder Skihütten weiter. Einige absolvieren über 200 Auftritte im Jahr.Der Partyschlager ist ein Business, das über eine halbe Milliarde Euro Umsatz macht. Der dritte Teil der Dokumentation, "Schöner, jünger, geiler" (21.45 Uhr), beschäftigt sich mit den Herausforderungen der Branche. Dauert der Boom an? Produzent Matthias Distel ist skeptisch: "Der Markt wird sich bereinigen."KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/partyschlager) (nach Log-in) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere InformationenHier finden Sie "Partyschlager" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/partyschlager-100.html) in der ZDFmediathek.- Hier finden Sie ZDFinfo (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5833506