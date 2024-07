Hannover (ots) -Gerade in kleinen und mittelständischen Betrieben scheitert der Vertrieb oft an einem unzureichenden CRM-System. Warum das so ist, weiß Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH. Mit umsatz.io hat er ein CRM-System auf den Markt gebracht, das die Vertriebsbranche revolutioniert. Speziell für kleine und mittelständische Betriebe entwickelt, zielt seine Softwarelösung darauf ab, die Vertriebsprozesse zu optimieren und bessere Umsätze zu erzielen. Warum der Vertrieb oft durch das falsche CRM-System scheitert, erfahren Sie im Folgenden.Die Kundendaten gelten gemeinhin als eine der wertvollsten Ressourcen eines Unternehmens. Daher kommt dem Kundenbeziehungsmanagement, auch bekannt als Customer Relationship Management (CRM), eine zentrale Bedeutung zu. Es bildet das Herzstück eines jeden Unternehmens, denn die Kunden sorgen für den notwendigen Umsatz, der letztendlich für die finanzielle Stabilität der gesamten Organisation entscheidend ist. Entsprechend wichtig ist es, dem Thema CRM besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Kritisch wird es, wenn im CRM-Prozess Probleme auftreten - so zum Beispiel durch die Wahl des falschen CRM-Systems. "Es gibt unzählige Systeme für das Customer Relationship Management", erklärt Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH. "Oft lassen sich Unternehmen durch günstige Preise und verlockende Angebote von Verkäufern überreden. In der Folge investieren sie in irgendeine CRM-Software, ohne sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen - eine Fehlentscheidung, die besonders in kleinen und mittelständischen Betrieben gravierende Auswirkungen auf den Vertrieb haben kann.""Oft wird vernachlässigt, dass das CRM-System einen signifikanten Einfluss auf sämtliche Prozesse hat", fährt der Experte fort. "Mögliche zukünftige Anforderungen werden dabei außer Acht gelassen. Dabei sollte die Wahl eines CRM-Systems im Idealfall immer auf Managementebene unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie getroffen werden." Marvin Flenche weiß, wovon er spricht: Für seine Kunden der A&M Unternehmerberatung hat er mit umsatz.io eine Softwarelösung entwickelt, die es auch kleinen und mittelständischen Betrieben ermöglicht, mit einem CRM-System ihr volles Vertriebspotenzial auszuschöpfen. Dabei vereint umsatz.io die Benutzerfreundlichkeit einer Excel-Tabelle mit der Funktionsvielfalt einer CRM-Software, um den Umsatz zu steigern, Zeit zu sparen und das Unternehmenswachstum zu fördern. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, da die Softwarelösung einfach zu bedienen und individuell zu konfigurieren ist. Damit unterscheidet sich umsatz.io erheblich von anderen CRM-Systemen, die es Anfängern meist schwer machen, im Bereich CRM Fuß zu fassen. Warum der Vertrieb gerade in kleinen und mittelständischen Betrieben oft an einem unzureichenden CRM-System scheitert, hat Marvin Flenche im Folgenden zusammengefasst.1. Übermäßige KomplexitätBei der Einführung eines CRM-Systems ist es entscheidend, dass das Set-up nicht zu komplex ist. Leider sind viele CRM-Systeme sehr kompliziert in der Einrichtung. Das führt dazu, dass sie nicht optimal genutzt werden können, es sei denn, es steht ein Experte zur Verfügung, der die Einrichtung vornimmt. Dadurch entstehen hohe Kosten, was gerade für kleine und mittelständische Betriebe eine Herausforderung darstellt. Ein zu komplexes Set-up kann zudem zu Verzögerungen bei der Implementierung führen und dadurch den reibungslosen Ablauf der Vertriebsprozesse beeinträchtigen.2. Vernachlässigung des Setter-Closer-PrinzipsEin weiterer häufiger Fehler liegt in der Vernachlässigung des Setter-Closer-Prinzips vieler CRM-Systeme. Das Setter-Closer-Prinzip ist eine bewährte Vertriebsstrategie, die darauf abzielt, potenzielle Kunden gezielt zu qualifizieren und zu gewinnen. Es besteht aus zwei Phasen: dem Setter Call und dem Closer Call. Leider sind viele CRM-Systeme nicht dazu in der Lage, diese Vertriebsstrategie adäquat abzubilden. Ohne eine klare Struktur seitens des CRM-Systems kann die Effektivität des Vertriebs erheblich beeinträchtigt werden, was sich direkt auf den Vertriebserfolg und die Umsatzzahlen auswirkt. umsatz.io hebt sich hier als Vorreiter ab: Als erstes CRM-System bietet die Softwarelösung ein intelligentes Pipeline-System, das das Setter-Closer-Prinzip vollständig integriert. Auf diese Art und Weise können kleine und mittelständische Betriebe direkte Umsatzsteigerungen erzielen und ihren Vertriebsprozess optimieren.3. Fehlerhafte KonfigurationViele Unternehmen unterschätzen, wie komplex die Konfiguration eines CRM-Systems wirklich ist. Nicht selten führen falsche Einstellungen dazu, dass wichtige Informationen und potenzielle Leads verloren gehen. Das kann zu erheblichen Umsatzeinbußen führen, da wertvolle Kontakte und potenzielle Geschäftschancen ungenutzt bleiben. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihr CRM-System korrekt konfiguriert ist, sodass alle relevanten Daten systematisch erfasst und verwaltet werden können.4. Defizite im VertriebscontrollingEin weiterer gravierender Fehler liegt in einem unzureichenden Vertriebscontrolling innerhalb des CRM-Systems. Viele Unternehmen fokussieren sich auf die falschen Daten oder messen sogar überhaupt keine relevanten Kennzahlen, was zu ineffektiven Vertriebsprozessen führen kann. Ohne eine klare Übersicht über die wichtigsten Vertriebskennzahlen können Unternehmen keine fundierten Entscheidungen treffen, um den Vertriebserfolg zu maximieren und potenzielle Wachstumschancen zu nutzen. Aus diesem Grund bietet umsatz.io automatisierte Datenaufbereitung und klare Übersichten, die es kleinen und mittelständischen Betrieben ermöglichen, ihre Vertriebsstrategien gezielt zu optimieren. Zum Beispiel erhalten sie mit Farbcodes Hinweise darauf, an welchen Stellen gezielt nachgearbeitet werden sollte, ohne jedes Mal mühsam danach suchen zu müssen. Das ist entscheidend für den langfristigen Erfolg im Vertrieb.Sie möchten mit einem guten CRM-System für langfristigen Vertriebserfolg sorgen? Dann melden Sie sich jetzt bei Marvin Flenche (https://www.umsatz.io) und vereinbaren Sie einen Termin zu einem kostenfreien Analysegespräch!Pressekontakt:A&M Sales Solutions GmbHMarvin Flenchehttps://www.umsatz.io/E-Mail: kontakt@umsatz.ioPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Sales Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168933/5833499