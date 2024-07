Göttingen (ots) -Aktuell haben alle 16 Bundesländer in Deutschland Sommerferien. In diesen Tagen stehen viele Eltern schulpflichtiger Kinder vor dem alljährlichen Einkauf des Schulbedarfs und einer langen Schulliste, die sie für Ihre Kinder von den Schulen und Lehrerinnen und Lehrern erhalten haben. Diese Einkaufsliste trägt häufig für Eltern schwer verständliche Fachbegriffe oder im Familienalltag bislang komplett unbekannte Utensilien, die den Schulbedarf-Einkauf im Einzelhandel langwierig und mühsam machen. Hier setzt der neue Service "Fixe Liste" des Online-Shops www.schulstart.de an: Eltern können dort die erhaltene Schulliste einfach hochladen oder mit dem Smartphone abfotografieren und werden in wenigen Schritten bis zum fertigen Warenkorb geführt. "Mit unserer Fixen Liste ist der alljährliche Schulbedarf-Einkauf stressfrei und in wenigen Minuten erledigt. So bleibt mehr Zeit für gemeinsame Erlebnisse mit der Familie", erklärt Martin Müller, Inhaber des Online-Shops www.schulstart.de.Die "Fixe Liste" wird mit künstlicher Intelligenz (KI) realisiert. Die KI erfasst nicht nur die richtige Lineatur und Größe für Schulhefte, sondern listet auch alle anderen von der Schule gewünschten Artikel und passende Produkte aus dem Sortiment von www.schulstart.de auf. Damit wird der Zeitaufwand für den Schulbedarf-Einkauf bei den Eltern radikalreduziert. Viele andere Einzelhändler bieten einen ähnlichen Service bislang nur mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Tagen an.Über schulstart.de: Der Online-Shop www.schulstart.de beliefert jedes Jahr zum Schulstart mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche mit Schulbedarf und Büroartikeln.Neu: Die "Fixe Liste" vereinfacht mit Hilfe von KI den Schulbedarf-Einkauf massiv. Weitere Informationen: https://www.schulstart.de/fixe-listePressekontakt:Für weitere Informationen:schulstart e.K. - PresseTel. (0151) 55017020mailto:presse@schulstart.deHonorarfreie Verwendung des Bildmaterials mit Nennung der Internetadresse www.schulstart.de, Download unter https://www.schulstart.de/bilder/schullisten-service_2400x1800.jpgOriginal-Content von: schulstart e.K., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175872/5833580