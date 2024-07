Die Evotec-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Kursrückgang und notierte bei 8,68 Euro. Trotz einer Abstufung durch Morgan Stanley zeigte sich der Wert relativ stabil und verblieb in seiner Seitwärtsrange. Die US-Investmentbank äußerte sich skeptisch zur weiteren Entwicklung des Biotech-Unternehmens, was den Aktienkurs unter Druck setzte. Dennoch bleibt Evotec weiterhin ein interessantes Investment für viele Anleger, da das Unternehmen im letzten Quartal seine Verluste reduzieren konnte und der Umsatzrückgang geringer ausfiel als erwartet.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Experten mittelfristig Aufwärtspotenzial für die Evotec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,40 Euro, was einem möglichen Anstieg von über 60 Prozent entspricht. Allerdings bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen die Erwartungen erfüllen und die Skepsis einiger Marktteilnehmer zerstreuen kann. Die nächsten Quartalszahlen, die Mitte August erwartet werden, könnten hierzu wichtige Hinweise liefern.

Evotec Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...