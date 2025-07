© Foto: Dall-E

Goldman Sachs prognostiziert ein Kurspotenzial von 60 Prozent. Wird der Telemedizin-Newcomer Omada Health der nächste Highflyer am Aktienmarkt?Die renommierte US-Investmentbank Goldman Sachs hat sich klar positioniert: Analyst David Roman sieht für die Aktie des erst kürzlich an die Börse gegangenen Telemedizin-Unternehmens Omada Health ein Kurspotenzial von knapp 60 Prozent. Roman hat die Coverage des Unternehmens mit einer Kaufempfehlung und einem Zwölf-Monats-Kursziel von 29 US-Dollar aufgenommen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 58,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Die Omada-Aktie startete ihren Handel an der Nasdaq am 6. Juni zu einem Ausgabepreis von 19 …