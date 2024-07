Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch wird die BoJ (Bank of Japan) die Zinssätze voraussichtlich anheben, wobei 67% der Analysten einen Anstieg um 10 Basispunkte erwarten, so die Analysten von Postbank Research.Die Arbeitslosenquote werde angesichts des weiter angespannten Arbeitsmarkts wahrscheinlich bei etwa 2,5% liegen. Die Einzelhandelsumsätze für Juni sollten durch die erhöhten Löhne und den angespannten Arbeitsmarkt widerstandsfähig bleiben. Das Verbrauchervertrauen dürfte über die 36,4 Punkte vom Juni steigen. Die Industrieproduktion für Juni werde sich nach der Marktumkehr im Mai inmitten des Autotest-Skandals unterhalb des Radars bewegen. ...

