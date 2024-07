Das Unternehmen Librec errichtet in Biberist die erste große Recyclingfabrik der Schweiz für Elektroauto-Batterien. Auf dem Areal einer früheren Papierfabrik wurde hierfür eine neue Halle gebaut. Ab Ende Oktober will Librec in Biberist pro Jahr 12.000 Tonnen E-Auto-Akkus recyceln. Mit der zunehmenden Anzahl an Elektroautos steigt auch der Bedarf an Recycling-Möglichkeiten für die E-Auto-Batterien, zumal beim Abbau der benötigten Metalle für Batterien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...