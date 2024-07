Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs um 3% auf 1,76 Milliarden Euro konnte das Unternehmen seine Profitabilität deutlich steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um beachtliche 9% auf 218 Millionen Euro, während sich die EBIT-Marge von 11,0% auf 12,4% verbesserte. Besonders erfreulich war der Anstieg des Ergebnisses nach Steuern um 10% auf 155 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch im Ergebnis je Aktie wider, das bei Stammaktien um 14% und bei Vorzugsaktien um 13% zulegte.

Herausforderungen und Marktreaktion

Trotz der ermutigenden Finanzergebnisse sah sich Fuchs Petrolub mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Der Free Cashflow vor Akquisitionen ging stark zurück, was auf erhöhte Investitionen in zukunftsträchtige Bereiche hindeutet. Zudem belasteten negative Währungseffekte, insbesondere aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika, den Umsatz. Die Börse reagierte dennoch positiv auf die Quartalszahlen, was zu einem Kursanstieg von 5% führte. Dies markierte eine willkommene Erholung nach den jüngsten Kursrückgängen, die durch vorsichtige Prognosen aus der Automobilbranche ausgelöst worden waren.

