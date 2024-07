FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Der französische Baustoffkonzern habe die Übernahmen in Kanada und Australien schnell abgeschlossen, hob Analyst Jon Bell in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor. Das Management erwarte zudem eine weitere Verbesserung des Absatztrends im Quartalsvergleich. Erwähnenswert sei dabei, dass die Vergleichsbasis in den USA dem Experten zufolge im zweiten Quartal stark war./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 07:48 / CET



ISIN: FR0000125007