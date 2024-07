© Foto: picture alliance / CFOTO



Halbleiterwert und KI-Hoffnung AMD wird am Dienstagabend seinen Quartalsbericht vorstellen. Fällt der nicht stark aus, dürfte es für die Aktie eng werden.Zeitweise ging es in diesem Jahr für die Anteile von AMD hoch hinaus. In der Spitze verteuerte sich die Aktie auf 227,30 US-Dollar, den höchsten Stand aller Zeiten. Inzwischen hat das Papier jedoch um 39 Prozent zurückgesetzt. Gegenüber dem Jahreswechsel steht ein Minus von 5,2 Prozent zu Buche. Am Dienstagabend wird die KI-Hoffnung seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen präsentieren. Bislang fiel das Echo auf die Geschäftsberichte von Chip-Werten gemischt aus. Während sich On Semiconductor stark verteuern konnte, ging es für Werte …