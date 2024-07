Hamburg (ots) -- Routiniertes Team, zufriedene Patient:innen: Über 120 Implantate eingesetzt- HNO-Chefarzt Prof. Dr. Thomas Verse einer der führenden Schlafmediziner DeutschlandsHNO feiert inoffiziellen Europarekord: Mit dem Einsatz des innovativen Zungenschrittmachers verhindert das Team des renommierten Chefarztes Prof. Dr. Thomas Verse im Asklepios Klinikum Harburg (Hamburg) gefährliche nächtliche Atemaussetzer. Drei Ärzte und fünf OP-Fachkräfte haben jetzt erstmalig an einem Tag sechs der Implantate eingesetzt.Das Team der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Thomas Verse behandelt jährlich mehr als 500 Patient:innen mit Schlafbeschwerden wie obstruktiver Schlafapnoe (OSA). Daran leiden etwa 3,7 Millionen Deutsche - oft unbewusst. Symptome sind etwa Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer. Betroffenen drohen gesundheitliche Schäden, wenn die Erkrankung nicht behandelt wird - neben chronischer Tagesmüdigkeit stehen insbesondere Herzkreislauf-Erkrankungen im Vordergrund. Das Team von Professor Verse bietet ein umfassendes Therapiespektrum an - dazu gehört auch der "Zungenschrittmacher (https://www.asklepios.com/harburg/abteilungen-spezialistinnen/abteilungen/hno/zungenschrittmacher)": Bei einem minimal-invasiven chirurgischen Eingriff wird dem Betroffenen ein kleines Implantat eingesetzt, das abends über eine Fernbedienung aktiviert wird und das Erschlaffen der Zunge und somit den Verschluss der Atemwege verhindert."Wir implantieren Zungenschrittmacher seit fast zehn Jahren erfolgreich und verfügen über eine große Routine in dem Bereich. Dadurch können wir die Narkose geringhalten und damit auch die Belastung durch den Eingriff. Und jetzt eben auch einen "Europarekord" aufstellen - der ist selbstverständlich inoffiziell, aber er belegt, wie eingespielt unser Team ist", berichtet der über die Hamburger Grenzen hinaus anerkannte Schlafmediziner Prof. Verse. Insgesamt haben er und sein Team bereits über 120 Zungenschrittmacher eingesetzt, 90 bis 120 Minuten dauert der Eingriff. Die sechs Patient:innen, die er und sein Team vergangenen Donnerstag operiert haben, freuen sich über den effizienten Ablauf und die neue Schlaf- und Lebensqualität.Video-Tipp: Bei welchen Schlafstörungen hilft ein Zungenschrittmacher? (https://www.youtube.com/watch?v=INNjc8nrAM8)Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/5833654