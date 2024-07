Stabilus meldete schwache organische Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 24, da das Geschäft weiterhin von der schleppenden Nachfrage und Kundenabrufe beeinträchtigt wurde. Der Umsatz ging organisch um 2,5 % zurück, während das EBIT (organisch adj.) aufgrund des Inflationsdrucks und der geringeren Absorption von Fixkosten infolge des geringeren Volumens überproportional um 21,5 % zurückging. Die erstmalige Konsolidierung von Destaco (Umsatz: EUR 48,8 Mio.; EBIT: EUR 9,7 Mio.) unterstützte jedoch die berichteten Zahlen mit einem Umsatzanstieg von 14,4% yoy auf EUR 351 Mio. (2% besser als der Konsens) und einem Anstieg des adj. EBIT um 2,9% yoy auf EUR 43 Mio. (4% besser als der Konsens). Das Management hat nur eine leichte Erholung der Nachfrage festgestellt und bekräftigte daher seine trübe Prognose für das Geschäftsjahr 24, in der es einen Umsatz von EUR 1,3 Mrd. EUR 1,35 Mrd. (GJ 23: EUR 1,2 Mrd.) und eine bereinigte EBIT-Marge von 11,7%-12,3% (GJ 23: 13,0%) erwartet. Darin ist der Beitrag von Destaco für 6 Monate enthalten. Die weltweite Konjunkturschwäche und die anhaltenden Probleme in der Automobilindustrie haben Stabilus erheblich beeinträchtigt. Da keine Anzeichen für eine Erholung in Sicht sind, halten die Analysten von mwb research ihre Schätzungen weitgehend aufrecht und belassen ihr Kursziel bei EUR 62,00, was immer noch einem Kurspotenzial von 41% gegenüber dem aktuellen Marktpreis entspricht. Das Rating bleibt auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Stabilus%20SE