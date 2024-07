Die Niederlassung in Lissabon unterstreicht das Engagement von Arcesium, die besten Talente im Bereich der Technologie für die Investmentbranche zu gewinnen und ein wachsendes Kundennetzwerk vor Ort in Europa zu betreuen

Arcesium, ein führender Anbieter von Technologie für das Investment-Lifecycle- und Datenmanagement für die globale Investmentbranche, gab heute bekannt, seine Geschäftstätigkeit in Europa mit der Eröffnung eines neuen Büros in Lissabon, Portugal, auszuweiten. Dieser strategische Schritt unterstreicht das langfristige Engagement von Arcesium, die globale Investmentbranche dabei zu unterstützen, Technologie zu nutzen, um in komplexen Situationen erfolgreich zu agieren und Wettbewerbsvorteile in allen Anlageklassen und bei allen Anlagestrategien zu erzielen.

"Unsere Kunden verwalten über die Arcesium-Plattform Vermögenswerte in Höhe von insgesamt über 4,3 Billionen US-Dollar, und unser Team für verwaltete Finanzdienstleistungen optimiert und strafft ihre Arbeitsabläufe während des gesamten Investitionszyklus. Unsere strategische Entscheidung, in Lissabon eine Niederlassung zu eröffnen, stärkt nicht nur unser Engagement, unseren Kunden in ganz Europa bestmöglichen Service zu bieten, sondern ermöglicht es uns auch, die besten Talente aus dem wachsenden Pool an Technologieexperten in der Region für uns zu gewinnen", so Gaurav Suri, CEO von Arcesium.

Arcesium wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York sowie einen Technologie- und Betriebsstandort in Hyderabad, Indien. 2020 eröffnete das Unternehmen zudem eine Niederlassung in London, um die Bedürfnisse internationaler Kunden zu erfüllen und der großen Nachfrage auf dem europäischen Markt gerecht zu werden. Das neue Büro in Lissabon, in dem ein Expertenteam für Finanzdienstleistungstechnologie tätig sein wird, wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, das weitere Wachstum von Arcesiums Kundenstamm in der Region zu fördern, der aus institutionellen Vermögensverwaltern, Hedgefonds, Banken und Private-Markets-Fonds besteht.

"Arcesium konnte in den letzten Jahren ein starkes globales Wachstum und einen deutlichen Anstieg der Kundenzahlen in Europa verzeichnen, was durch unsere weltweit über 2000 Software-Ingenieure, Buchhalter sowie Experten für Betriebsabläufe und Treasury-Management unterstützt wird. Unsere Niederlassung in Lissabon stärkt unsere regionale Präsenz und verdeutlicht unser Engagement, unseren europäischen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, einschließlich einer umfassenden Abdeckung der Zeitzonen," so Ranvijay Lamba, Managing Director, Arcesium. Ranvijay wird das Büro in Lissabon leiten und die Geschäftstätigkeit in der Region koordinieren.

Diese Ankündigung folgt auf die kürzlich erfolgte Einführung der aktualisierten Investment-Lifecycle-Management-Plattform Opterra von Arcesium, mit der alle Middle- und Back-Office-Funktionen über alle Anlageklassen hinweg optimiert werden können und die eine operative Infrastruktur bietet, die allen Front-Office-Ambitionen gerecht wird.

Über Arcesium:

Arcesium ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Finanztechnologie, das Datenmanagementlösungen für Unternehmen vor und nach der Investition für einige der weltweit anspruchsvollsten Finanzinstitute bereitstellt, darunter Privatmarktunternehmen, Hedgefonds und institutionelle Vermögensverwalter. Die Cloud-native Technologie von Arcesium wurde speziell für die Synchronisierung einer goldenen Datenquelle im gesamten Kundensystem entwickelt und ermöglicht die Systematisierung komplexester Arbeitsabläufe, sodass Kunden Skaleneffekte erzielen können.

Heute verwaltet Arcesium ein Gesamtanlagevermögen von über 4,3 Billionen US-Dollar und ein Kapitalsaldo auf Verkäuferseite von über 550 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus hat das Unternehmen bis heute über 125 Millionen Investitionen modelliert. Arcesium wurde auf einer Plattform aufgebaut, die von der D. E. Shaw Group, einer Investment- und Technologieentwicklungsfirma, entwickelt und getestet wurde, und als Joint Venture mit Blackstone Alternative Asset Management gegründet. J.P. Morgan, ein weiterer Großkunde, tätigte später eine strategische Investition in das Unternehmen und unterstützte Arcesium bei der Umsetzung seiner Mission: die Unterstützung des gesamten Investitionslebenszyklus. Derzeit beschäftigt Arcesium über 2.000 Softwareingenieure, Buchhalter sowie Experten für Betriebsabläufe und Treasury.

