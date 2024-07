Die Aktie von Heidelberg Materials verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Rückgang an der Börse. Trotz solider Zahlen für das zweite Quartal sank der Kurs um 3,1 Prozent auf 95,60 Euro. Obwohl das Unternehmen seinen Gewinn steigern konnte, ging der Umsatz leicht zurück. Besonders bemerkenswert war die starke Performance in Nordamerika, die zum Anstieg des operativen Ergebnisses beitrug. Dennoch scheint der Markt nicht euphorisch auf die Ergebnisse zu reagieren, was Experten auf die fehlende Prognose für das Umsatzwachstum zurückführen.

Technische Analyse und Ausblick

Aus charttechnischer Sicht trübt sich das Bild für die Heidelberg Materials Aktie ein. Der Kurs notiert nun unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen möglichen Abwärtstrend [...]

