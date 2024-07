Bitcoin News: Experten prognostizieren die kurzfristige Zukunft nach dem BTC-Crash

In den letzten Stunden musste Bitcoin eine recht starke Kurskorrektur hinnehmen. So liegt die größte Kryptowährung der Welt nämlich derzeit mit 4,24 % in den letzten 24 Stunden im Minus. Der Hauptgrund hierfür: Allem Anschein nach bereitet sich die US-amerikanische Regierung derzeit darauf vor, einige Bitcoin, die in Verbindung mit dem Silk-Road-Prozess beschlagnahmt wurden, auf den Markt zu bringen.

Erst gestern wurden nämlich BTC-Token im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar an die Kryptobörse Coinbase versendet. Als Sender wird der US-amerikanische Marshals Service genannt. Einige Anleger haben nun reagiert und ihre BTC-Reserven veräußert.

Bitcoin Crash nur von kurzfristiger Dauer?

Auch wenn die aktuelle Bitcoin-Korrektur bereits seit gestern Nachmittag andauert, so könnte sie durchaus nur von kurzer Dauer sein. Das behaupten zumindest einige Krypto-Experten, die eine Analyse der aktuellen Situation veröffentlicht haben. Der vor allem auf X (ehemals Twitter) aktive Krypto-Analyst Ali Martinez erklärt in einem aktuellen Tweet, dass seiner Meinung nach eine bullishe Divergenz gegenüber dem Relative Strength Index (RSI) aufgetaucht sei. Gleichzeitig soll seiner Meinung nach der TD Sequential - ein Indikator der technischen Analyse, der nach seinem Erfinder Tom Demark benannt wurde - ein Kaufsignal präsentieren.

Bitcoin shows bullish divergence against the RSI in the lower time frames while the TD Sequential presents a buy signal!



If the $65,800 level holds, $BTC could rebound to $67,400 or $68,100. pic.twitter.com/iWQfY4eS7r - Ali (@ali_charts) July 30, 2024

Gleichzeitig verrät Martinez, dass schon bald ein erneuter Kursanstieg für den BTC-Token folgen wird, wenn der Bitcoin Preis nicht unter das Niveau von 65.800 US-Dollar fällt. Dann könnte nämlich in den kommenden Stunden bereits ein erneuter Push auf ein Preisniveau von 67.400 US-Dollar oder gar 68.100 US-Dollar erfolgen.

Damit könnte sich der Bitcoin Kurs schnell von der kurzfristigen Unsicherheit erholen und schon bald ein ähnliches Niveau erreichen, das bereits gestern kurz vor dem Bitcoin Crash vorhanden war. Denn vor nicht einmal 24 Stunden lag der BTC-Preis noch kurz vor der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar. Viele Anleger hatten sogar damit gerechnet, dass Bitcoin diese Woche in die Nähe des aktuellen Allzeithochs steigen könnte. Dieses liegt aktuell bei einem Wert von 73.737,94 US-Dollar und wurde im März 2024 erreicht. Abhängig davon, wie schnell sich jetzt der BTC-Kurs erholt, könnte ein erneuter Anstieg auf dieses Niveau möglich sein.

Krypto-Experte rät: Langfristige Kursbetrachtung sinnvoller

Ali Martinez ist mit seiner Einschätzung, dass der Bitcoin Kurs schon bald wieder einen bullishen Trend verfolgen wird, nicht alleine. Viele Krypto-Experten haben auf X ebenfalls eine bullishe Einstellung vertreten - unter anderem auch der Analyst Captain Faibik.

In einem seiner aktuellen Tweets weist er darauf hin, dass ein Blick auf einen etwas größeren Zeitraum wesentlich sinnvoller ist. So hängt er seinem Tweet eine Analyse an, die sich mit dem vergangenen Monat - und der daraus ersichtlichen Zukunft - beschäftigt. Captain Faibik erklärt, dass kurzfristige Korrekturen normal seien und Anleger einfach nur "dem Prozess vertrauen" müssen.

$BTC When in doubt, zoom out!



Ascending triangle Breakout/Retest on the Monthly timeframe has already been Confirmed.



A mega bull run is ahead, so trust the process.



Long term Target: 170k Crypto Bitcoin BTC pic.twitter.com/7d8GTX69fT - Captain Faibik (@CryptoFaibik) July 30, 2024

Es würde ein "mega Bullenmarkt" bevorstehen, der in den kommenden Wochen und Monaten das bisherige Allzeithoch nicht nur erreichen, sondern auch klar überflügeln wird. Das Langzeitziel sei dabei ein Bitcoin Preis von satten 170.000 US-Dollar, das laut dem Krypto-Analysten wohl bereits im Jahr 2025 erreicht werden könnte. Es möchte darauf hinweisen, dass selbst in der höchst volatilen Krypto-Welt eine langfristige Planung immer sinnvoller ist, als auf die kurzfristigen Veränderungen zu reagieren.

Allerdings gibt es durchaus einige Krypto-Projekte, bei denen eine kurzfristigere Betrachtung wesentlich sinnvoller ist. Allen voran muss hier die äußerst erfolgreiche Meme-Coin-Sparte genannt werden, die im Gegensatz zu Bitcoin wesentlich volatiler agiert und dadurch mit schnellen Gewinnen - bei einem entsprechend hohen Risiko - locken kann.

The Meme Games: Olympia-Coin für Anleger mit Wettkampfgeist

Ein Beispiel hierfür ist das erst vor wenigen Tagen gestartete Presale-Projekt The Meme Games ($MGMES). Der Token selbst orientiert sich an den bereits am 26. Juli gestarteten Olympischen Spielen, die nach 1900 und 1924 nun 2024 zum dritten Mal in Paris ausgetragen werden.

Das Projekt selbst versteht sich zwar als Meme-Coin, möchte jedoch auch einen tatsächlichen Nutzen bieten. Denn in The Meme Games können Nutzer ganz einfach ihre erworbenen $MGMES-Token einsetzen, indem sie auf einen der fünf Wettkämpfer setzen. Diese Meme-Kämpfer stammen aus den USA, Großbritannien, Italien, Deutschland und Frankreich und treten regelmäßig gegeneinander an. Wer mit seiner Prognose richtig liegt, der kann nach dem Wettkampf die eingesetzten Token multiplizieren.

Erfahre alles zum bereits laufenden Vorverkauf von The Meme Games!

Einen weiteren Anreiz für frühzeitige Investoren dürfte auch das Staking-Programm liefern, das bereits implementiert wurde. Beim $MGMES-Coin handelt es sich um einen ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert und derzeit für eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 771 % angelegt werden kann. Hier sollen dann über die kommenden zwei Jahre 10 % des gesamten Tokenvorrats an die Community verteilt werden, während satte 35,3 % bereits im Presale erworben werden können. Weitere 12 % sind für die Wettbewerbe geplant, die zwischen den fünf Meme-Athleten ausgetragen werden.

Das Presale-Ende ist ebenfalls bekannt: Am 10. September - also zwei Tage nach dem Ende der Paralympischen Spiele - wird der offizielle Launch stattfinden.

Investiere jetzt frühzeitig in den $MGMES-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.