Am morgigen Mittwoch-Morgen präsentiert Europas Airline Nummer Eins ihre Zahlen fürs zweite Quartal. Nachdem die Lufthansa Group vor gut zwei Wochen bereits magere Eckdaten vorgelegt hatte und zudem die Gesamtjahres-Prognose erneut reduzierte, halten sich die Erwartungen nun in Grenzen. Ein weiterer Analyst reduziert das Kursziel. Am Freitag, 12. Juli 2024, schockierte die Lufthansa Group die versammelte Anleger- und Analysten-Gilde mit schwachen Eckdaten zum zweiten Quartal. Nach einem bereinigten ...

