Nach Huawei und Xiaomi plant ein weiterer chinesischer Smartphone-Hersteller den Einstieg ins Elektroauto-Geschäft: Meizu wird vom Geely-Konzern kontrolliert und will noch in diesem Jahr sein erstes Elektroauto vorstellen, das auf der Geely-Plattform SEA aufbauen soll. Auf der Messe ChinaJoy 2024 sagte Liao Qinghong, COO von Meizu, dass Meizu Automobile noch in diesem Jahr an den Start gehen wird. In seiner Funktionsweise würden die Fahrzeuge sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...