Frankfurt/Riad (ots) -- Der Jahresbericht "Expanding Horizons 2023" hebt die Erfolge der Schlüsselprogramme hervor, die die Verlagerung des Königreichs auf Nicht-Öl-Aktivitäten unterstützen- Zum ersten Mal erzielen Nicht-Öl-Aktivitäten 50 % des saudi-arabischen BIP- Das Programm hat dazu beigetragen, die lokale Beschäftigung zu fördern und über 113.000 saudische Männer und Frauen Arbeit zu gebenDas saudi-arabische Nationale Programm für industrielle Entwicklung und Logistik (NIDLP) hat seinen Jahresbericht 2023 mit dem Titel "Expanding Horizons" veröffentlicht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes machen Nicht-Öl-Aktivitäten 50 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Somit trägt das Programm zur Makroökonomie und zum Nicht-Öl-BIP um mehr als 35 % bei, wobei die Nicht-Öl-Exporte im Vergleich zum Vorjahr um 74 % stiegen.Das 2019 ins Leben gerufene NIDLP ist eine treibende Kraft bei diesem Wandel und zielt darauf ab, Saudi-Arabien in eine führende Industrienation und ein globales Logistikzentrum zu verwandeln, indem sich das Land auf vier wichtige Nicht-Öl-Sektoren konzentriert: Energie, Bergbau, Industrie und Logistik. "Expanding Horizons" zeigt, dass die im Rahmen des Programms initiierten Projekte entscheidend dazu beitragen, sich von der Öl-Abhängigkeit zu lösen. Die mehr als 35 Prozent des BIP außerhalb des Ölsektors machen insgesamt über 345 Milliarden saudische Riyals (SAR), umgerechnet 71 Milliarden GBP, aus. Bis heute wurden 283 Projekte initiiert, von denen 102 abgeschlossen sind.Das Programm ist ein zentraler Pfeiler bei der Verwirklichung der Vision 2030 zur Diversifizierung und Stabilisierung der nationalen Wirtschaft durch die Förderung von Nicht-Öl-Sektoren. Besonders hervorzuheben ist der boomende Dienstleistungssektor, der zu einem Anstieg der Exporte um 40 % auf einen Wert von 182 Mrd. SAR (37 Mrd. GBP) geführt hat und damit das 2%ige Wachstum der Nicht-Öl-Exporte unterstützt hat.Das Programm hatte auch erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigung vor Ort: Die Zahl der Beschäftigten übersteigt 269.000, darunter mehr als 113.000 saudische Männer und Frauen.Zu den bemerkenswerten Projekt-Highlights, die in dem Bericht behandelt werden, gehören:EnergieIm Energiesektor begann die Gaseinspeisung im "Hawiyah-Reservoir in Unayzah", ein Projekt zur Speicherung von verarbeitetem Gas mit einer Rekordspeicherkapazität von 2,0 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag. Außerdem wurden sechs neue Solarenergieprojekte mit einer Kapazität von 6,2 Gigawatt in Angriff genommen, um den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen.BergbauIm Bergbausektor wurden im Rahmen des Programms "General Geological Survey" bis 2023 über 30 % der Gesamtfläche des Arabischen Schildes erschlossen. Die Initiative wurde zur Erkundung des Arabischen Schildes ins Leben gerufen und hat dazu beigetragen, den Einfluss des Bergbausektors zu maximieren und ihn zur dritten Säule der saudischen Wirtschaft zu machen.IndustrieIm Industriesektor wurden vier neue Sonderwirtschaftszonen eingerichtet, womit sich die Gesamtzahl auf fünf erhöhte. Seine Königliche Hoheit Prinz Mohammed bin Salman kündigte die Gründung der National Automotive Company (CEER) an, dem ersten Automobilunternehmen in Saudi-Arabien, das sich auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen spezialisiert.Dazu hat die National Automotive Company (CEER) mit Siemens kürzlich eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die Entwicklung und Produktion voranzutreiben. CEER bringt seine Expertise in der Fahrzeugproduktion und -innovation ein, während Siemens seine fortschrittlichen Technologien in den Bereichen Automatisierung und Elektrifizierung bereitstellt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Automobilproduktion zu erhöhen und innovative Mobilitätslösungen zu bieten. Durch die Kombination der Stärken beider Unternehmen soll die nächste Generation von Elektrofahrzeugen entstehen, die nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich und energieeffizient sind.Darüber hinaus wurde eine Vereinbarung mit Lucid Motors zur Errichtung der ersten Fabrik für die Produktion von Elektroautos unterzeichnet, und der öffentliche Investitionsfonds unterzeichnete eine Vereinbarung mit der Hyundai Motor Company.LogistikDas Jahr 2023 markiert den Auftakt zur Umsetzung des Plans, das Königreich in eine globale Logistikdrehscheibe umzuwandeln. Dieser Plan unterstützt die Vision des Königreichs durch die Nutzung seiner einzigartigen geografischen Lage, die drei wichtige Kontinente miteinander verbindet.Suliman bin Khaled Al-Mazroua, CEO des NIDLP, sagte bei der Vorstellung des Berichts: "Ohne Übertreibung kann ich sagen, dass 2023 ein Jahr großer Erfolge für das Programm ist, in dem viele unserer Ziele für 2025 bereits erreicht wurden. Dieser Bericht zeigt, wie wichtig die sektorübergreifende Arbeit ist, um die Diversifizierung der Wirtschaft voranzutreiben, eine historische Verlagerung auf Nicht-Öl-Aktivitäten zu unterstützen und das Leben der saudischen Bevölkerung positiv zu beeinflussen. Herzlichen Glückwunsch an das Team für seine bisherigen erfolgreichen Bemühungen - wir freuen uns darauf, diese großartige Arbeit bis 2024 fortzusetzen."Den vollständigen Bericht finden Sie unter: https://www.vision2030.gov.sa/media/srlf5f5o/nidlp-2023-annual-report-eng.pdf***Über das Nationale Programm für industrielle Entwicklung und LogistikDas 2019 gestartete Nationale Programm für industrielle Entwicklung und Logistik verwandelt das Königreich in einen führenden globalen Akteur in den Bereichen Energie, Bergbau, Logistik und Industrie. Diese wachstumsstarken Sektoren diversifizieren die Wirtschaft Saudi-Arabiens, schaffen hochwertige Arbeitsplätze und sichern nachhaltiges Wachstum für künftige Generationen.Als zuverlässiger und verantwortungsvoller Energielieferant für die Welt tritt das Königreich in ein neues grünes Zeitalter ein. Durch umfangreiche Investitionen in erneuerbare Energielösungen wie Wind- und Solarenergie fördert das Programm eine saubere Energie und eine kohlenstoffarme Zukunft und unterstützt damit das Ziel Saudi-Arabiens, bis 2060 keine Emissionen mehr zu verursachen.Inmitten der weltweiten Bemühungen zur Emissionsreduzierung sind die Mineralien Saudi-Arabiens - im Wert von 1,3 Billionen Dollar - sehr gefragt. Das Programm hat Verbesserungen bei den Vorschriften und Gesetzen der Branche bewirkt und das Königreich als führende Nation im Bergbau positioniert.Das Programm nutzt den Wettbewerbsvorteil des Königreichs als Kreuzung dreier Kontinente und setzt das Potenzial Saudi-Arabiens als globale Logistikdrehscheibe mit hoher Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit frei.Als Teil der Bemühungen, das Wachstum der erstklassigen industriellen Infrastruktur des Königreichs zu unterstützen, ermöglicht die neu eingeführte Strategie für die Industrie Saudi-Arabien, globale Lieferketten zu sichern und High-Tech-Produkte in die Welt zu exportieren.Mit Programmen wie "Made in Saudi" zur Förderung des lokalen Anteils in den Öl- und Nicht-Öl-Sektoren ebnet das Programm den Weg für die vierte industrielle Revolution in Saudi-Arabien, bei der neue Technologien zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden sollen.