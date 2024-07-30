DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OCADO GRP 19/25 CV XS2090948279 30.07.2024 HZE/EOT
OCADO GRP 21/26 REGS XS2393761692 30.07.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OCADO GRP 19/25 CV XS2090948279 30.07.2024 HZE/EOT
OCADO GRP 21/26 REGS XS2393761692 30.07.2024 HZE/EOT