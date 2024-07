Beijing (ots/PRNewswire) -Der chinesische Molkereigigigant Mengniu veröffentlichte am 26. Juli einen thematischen TV-Werbespot (TV Commercial, TVC), um die chinesischen Athleten anzufeuern, die bei den Olympischen Spielen in Paris nach Bestleistungen streben.Der gemeinsam mit dem Team von Zhang Yimou enthüllte TV-Werbespot zeigt die Entschlossenheit der Chinesen, über sich selbst hinauszuwachsen - eine Eigenschaft, die auch das heutige Unternehmen Mengniu geprägt hat, das sich von einem rein regionalen Milchwirtschaftsbetrieb in China zu einem internationalen Unternehmen entwickelt hat.In den vergangenen 25 Jahren hat das chinesische Molkereiunternehmen keine Mühen gescheut, um sich weiterzuentwickeln, und es ist zu einem Konglomerat herangewachsen, das zu den acht größten Molkereikonzernen der Welt zählt. Die Produkte des Unternehmens sind in neun Kategorien nach EU-Standard SGS zertifiziert.Ähnlich wie der olympische Geist, der von allen Athleten der Welt gelebt wird, war es auch für Mengniu ein langjähriges Bestreben, sich selbst herauszufordern und mit Entschlossenheit und intensivem Einsatz zu übertreffen.Dank Wissenschaft, Technologie und Innovation konnte das chinesische Molkereiunternehmen seine herausragenden Unternehmenswerte voll ausschöpfen, um ein Qualitätsmanagementsystem auf hohem Niveau zu entwickeln und Engpässe zu beseitigen.So gelang es Mengniu beispielsweise, Probiotika zu entwickeln, die für die körperliche Fitness der Chinesen von Vorteil sind, und damit den zweiten Platz beim nationalen Preis für wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu belegen. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Nordwesten Chinas eine digitale, intelligente Fabrik in Betrieb genommen, deren Personaleffizienz diejenige der weltweiten Konkurrenz übertrifft.Neben der Begrünung von Wüsten zur Gewinnung von Bio-Milchquellen in den letzten Jahrzehnten hat Mengniu 30 grüne Fabriken in ganz China und eine international zertifizierte "Null-Kohlenstoff"-Fabrik gegründet, mit der das Unternehmen seine Rolle als überzeugter Verfechter der nachhaltigen Entwicklung sogar noch weiter festigen konnte.Mengniu ist in der Milchindustrie weiter auf dem Vormarsch und trat 2019 dem Worldwide TOP-Programm des Internationalen Olympischen Komitees (International Olympic Committee, IOC) bei, um das Streben der Chinesen nach Verbesserung und Stärke mit Athleten und Verbrauchern auf der ganzen Welt zu teilen.In diesem Jahr wird Mengniu gemeinsam mit dem IOC Veranstaltungen ausrichten, um zu zeigen, wie ganz normale Menschen den olympischen Geist ehren. Außerdem wird das Unternehmen wie üblich eine Gruppe chinesischer Jugendlicher nach Paris bringen, um ihre Träume vom Ruhm für das Land zu erfüllen.Der TV-Werbespot von Mengniu soll den chinesischen Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris neuen Schwung verleihen, damit sie gemeinsam mit den Zuschauern aus aller Welt ihre Träume verwirklichen können.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/341330.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2470547/pic_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2470548/pic_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-der-molkereiriese-mengniu-stellt-einen-thematischen-tv-werbespot-vor-um-die-chinesischen-sportler-bei-den-olympischen-spielen-in-paris-anzufeuern-302209796.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5833784