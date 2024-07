BOOK OF MEME (BOME) explodiert trotz Krypto-Crash, während sich WienerAI dem Presale-Ende nähert

Derzeit erlebt der gesamte Krypto-Markt einen merklichen Crash, nachdem bereits gestern Bitcoin (BTC) erhebliche Abflüsse verzeichnen musste. Der Abwärtsdruck ist derzeit besonders groß und alle etablierten Kryptowährungen - unter anderem auch Ethereum, Solana und BNB - mussten sich nun Kurskorrekturen stellen.

Auch in der Meme-Coin-Sparte gab es entsprechende Verluste: Dogecoin (DOGE) verzeichnet ein Minus von 3,73 % in den letzten 24 Stunden, während Shiba Inu (SHIB) 3,04 % und der PEPE-Token sogar 4,27 % in diesem Zeitraum verloren haben. Dogwifhat ist einer der größten Verlierer, denn der WIF-Token durchlief seit gestern ein Minus von 7,29 %.

Ausschließlich BOOK OF MEME (BOME) scheint diesem Trend trotzen zu können, denn der Meme-Coin verzeichnete in der letzten Woche durchgängig Gewinne.

BOME-Token gewinnt fast 30 % hinzu

Bereits in den letzten 24 Stunden konnte BOOK OF MEME ordentlich zulegen: Mit einem Plus von 6,19 % ist der BOME-Token eine der wenigen Kryptowährungen, die trotz des aktuellen Bitcoin-Crashes weiterhin Zuflüsse erhalten konnte. So stieg in den letzten Stunden die Marktkapitalisierung des Meme-Coins auf über 764 Millionen US-Dollar an, nachdem das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden sogar um fast 20 % wachsen konnte.

Noch bullisher zeigt sich die Meme-Währung bei einem Blick auf die vergangene Woche: In den letzten sieben Tagen konnte der BOME-Token um 27,42 % an Wert gewinnen und sich damit zum erfolgreichsten Meme-Coin dieses Zeitraums mausern. Diese Preisentwicklung kommt für einige Anleger überraschend, denn in den Wochen zuvor musste BOOK OF MEME einige Kurskorrekturen durchlaufen, die nicht zuletzt auch auf die allgemein schlechte Stimmung am Krypto-Markt zurückzuführen waren.

Der BOOK OF MEME (BOME) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Jetzt scheint allerdings eine Kehrtwende eingetreten zu sein, denn obwohl alle großen Kryptowährungen in den letzten Stunden große Verluste erlebten, flossen weiterhin Millionen US-Dollar in das Projekt. So liegt der Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 0,01109 US-Dollar pro BOME-Token.

BOOK OF MEME Prognose: Kann BOME weiterhin steigen?

Viele Anleger fragen sich jetzt natürlich, ob diese Rallye weiter anhalten kann oder ob sie nur von kurzer Dauer ist. Diesbezüglich lohnt sich durchaus ein Blick auf die technische Analyse: Hier wird klar, dass der BOME-Kurs das obere Bollinger Band durchbrechen konnte, was auf einen überkauften Markt hinweist. Gleichzeitig deutet dies allerdings auch an, dass die vorherige Konsolidierungsphase der letzten Wochen nun umgekehrt wurde und ein robuster Aufwärtstrend folgen könnte.

In diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig: Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bereits bei einem Wert von über 66 und zeigt steil nach oben. Dies zeigt, dass aktuell noch etwas Platz nach oben ist und BOOK OF MEME auch weiterhin steigen könnte. Es ist allerdings sinnvoll darauf zu achten, ob der RSI-Wert bald einen Wert von 70 erreicht und sich dann nach unten bewegt - das wäre nämlich ein klares Zeichen dafür, dass dann die Abverkäufe beginnen.

(Quelle: TradingView)

Auch die derzeitige MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) zeigt einen kurzfristig weiterhin bullishen Trend an: Bereits vor zwei Tagen konnte sie die Nulllinie durchbrechen und hat sich seitdem weiter nach oben bewegt. Interessierte Anleger sollten die MACD-Bewegung indessen genau beobachten, denn eine weitere Aufwärtsbewegung ist ein bullishes Zeichen, doch könnte ein erneutes Zero Crossing als bärisches Signal gewertet werden.

Wer sich also nicht sicher ist, wie genau sich BOOK OF MEME in den kommenden Stunden und Tagen verhalten wird, der sollte entweder die technische Analyse zu Rate ziehen oder sich auf ein anderes Projekt fokussieren. Vor allem WienerAI (WAI) könnte schon bald zur nachhaltigen Konkurrenz des BOME-Tokens werfen, denn der junge Meme-Coin beendet in weniger als 24 Stunden seinen laufenden Presale.

Über 9 Millionen im Vorverkauf: WienerAI kurz vor Presale-Ende

Dass WienerAI bereits im Vorverkauf ein voller Erfolg ist, dürfte ein Blick auf das gesammelte Kapital schnell klarmachen: Über 9 Millionen US-Dollar konnte der junge Meme-Coin innerhalb weniger Wochen sammeln. Nur wenige Projekte können überhaupt so starke Vorverkaufszahlen erreichen.

Nun bereitet sich das Entwicklerteam hinter dem WAI-Token darauf vor, schon bald den offiziellen Launch durchzuführen. Dann wird der ERC-20-Token nicht nur auf CoinGecko und CoinMarketCap gelistet, sondern soll auch auf den ersten Kryptobörsen zum Handel angeboten werden. Doch was genau steckt überhaupt hinter WienerAI?

Erfahre alles zum WienerAI-Projekt!

Die Idee des Meme-Coins ist simpel: Was passiert, wenn ein Meme-Ansatz mit künstlicher Intelligenz (KI) und einem Trading-Bot kombiniert wird? Die Antwort liefert die WienerAI-Plattform. Denn hier können Nutzer - ähnlich wie bei ChatGPT - über ein benutzerfreundliches KI-Interface ihre Fragen rund um das Thema "Krypto-Anlagen" stellen, woraufhin die künstliche Intelligenz dann im Internet nach passenden Antworten sucht - und diese auch noch ausführlich erklärt.

Auch ein Staking-Programm ist bereits seit einigen Wochen aktiv und soll noch zwei weitere Jahre nach dem offiziellen Launch laufen. Derzeit wird hier eine jährliche Rendite von 126 % geboten. Es kann sich also durchaus lohnen, noch vor dem Ende des Presales in den WAI-Token zu investieren - und zwar nicht nur deshalb, weil er jetzt noch zu einem unschlagbar günstigen Preis von 0,00073 US-Dollar angeboten wird.

Investiere günstig in den WAI-Token!

