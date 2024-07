3 Gründe für eine XRP-Preisexplosion

Während der gesamte Kryptomarkt aktuell mit Verlusten zu kämpfen hat, macht XRP mit einem bullischen Ausbruch und einer Steigerung von 3,2% plötzlich auf sich aufmerksam. Es werden bereits Stimmen laut, dass sich im Hintergrund der Kryptowährung etwas Bedeutendes zusammenbrauen könnte.

SEC-Einigung

Eines der am heißesten diskutierten Themen rund um XRP ist die Klage der SEC. Das Verfahren, das sich nun schon über Jahre hinzieht, könnte laut einigen Berichten schon bald beigelegt werden. Es ist zwar noch unklar, ob dies durch einen gerichtlichen Beschluss oder eine außergerichtliche Einigung passieren wird, jedoch könnte der Zeitpunkt für die native Währung von Ripple Labs ausgezeichnet passen.

In einer Phase des Marktaufschwungs nach dem Bitcoin-Halving könnten derartige Neuigkeiten einen mega-bullischen Ausbruch für den Kurs der Kryptowährung bringen. Wie das Verfahren rund um Binance gezeigt hat, kann selbst bei einer außergerichtlichen Einigung mit hoher Ausgleichszahlung von einem deutlichen Kursgewinn ausgegangen werden. Im Falle von Binance und BNB zeigte der Kurs einen Ausschlag von nahezu 100%. Da XRP über eine sehr treue Anhängerschaft verfügt, könnten hier sogar noch höhere Ausschläge erwartet werden.

Russischer Vorstoß bei Kryptozahlungen

Zu Beginn des Ukraine-Kriegs hatte der Westen Sanktionen gegen russische Zahlungen im SWIFT-Raum verhängt. Dies brachte starke Einschränkungen für die russische Wirtschaft und auch das Bankensystem. Nun scheint es, als würde Russland den Umweg über Kryptowährungen gehen, wobei XRP schon immer als wahrscheinlichste Alternative gehandelt wurde.

Die russische Gouverneurin der Zentralbank, Elvira Nabiullina, gab am Dienstag bekannt, dass mit einem Test noch in diesem Jahr zu rechnen ist. "Wir diskutieren bereits die Bedingungen des Experiments mit Ministerien, Behörden und Unternehmen und erwarten, dass die ersten derartigen Zahlungen bis Ende dieses Jahres erfolgen werden", sagte Nabiullina und fügte hinzu, dass die Regulierungsbehörde bereit sei, "Flexibilität zu zeigen". Bisher waren Kryptowährungen in Russland weitgehend vorboten. Dieser Vorstoß könnte den aktuellen Aufschwung von XRP erklären und als bullisches Signal für die Zahlungslösung gewertet werden.

Bullisches Chartmuster

Schon lange wird bei XRP vom bullischen Dreieck gesprochen. Langfristig betrachtet zeigt der XRP-Kurs schon über vier Jahre eine Zuspitzung dieses Musters.

Viele sind der Meinung, dass ein Ausbruch unumgänglich sei und dieser im aufkommenden Bullrun geschehen wird. Ein Zusammenhang mit Ereignissen rund um die Einigung der SEC wäre ein perfekter Auslöser, um eine Preisexplosion bei XRP hervorzurufen. Dabei rechnen Experten damit, dass der Kurs um das Zehnfache ansteigen wird. Solche Quoten sind üblicherweise eher bei Memecoins bekannt, wie sie beispielsweise auch vom jungen Projekt WienerAI erwartet werden.

Mehr als nur Memes

Während sich die meisten Memecoins nur auf die Community-Bildung und die virale Verbreitung ihrer Memes konzentrieren, möchte WienerAI eine zusätzliche KI-Komponente mit in den Ring werfen. Die Entwickler planen, ein Trading-Tool mit dem Memecoin zu kombinieren, welches durch KI vorausschauend rentable Handelsmöglichkeiten findet. Dabei kann der Trader seine Befehle einfach wie bei einem Sprachmodell (z.B. ChatGPT) eingeben und so Tradingmöglichkeiten entsprechend seines Risikolevels finden. Die KI soll im Hintergrund die Daten rund um die Coins analysieren, Smart Contracts auf Scams überprüfen und damit eine optimale Aufbereitung für das Handeln bringen. Zusätzlich wird direkt in das Tool eine Swapping-Funktion eingebaut, womit der direkte Tausch der Token aus einer Hand durchgeführt werden kann. Als Erweiterung kommt ein MEV-Protection-Feature für den Schutz vor Trading-Bot-Attacken hinzu.

Dieses Gesamtpaket soll von den Entwicklern als kostenlose Version angeboten werden. In weniger als 24 Stunden schließt sich das Fenster für den Presale, weshalb sich interessierte Anleger beeilen sollten, falls sie noch die Chance zum Kauf der Token nutzen wollen.

