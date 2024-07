Unterhaching (ots) -Ein Filmabend im Zeichen von Vielfalt, Akzeptanz und ZugehörigkeitJannik Schümann präsentierte im Berliner Flagship Store den Gewinner des M&M'S Film Festivals, Fabiano Senking, mit seinem Kurzfilm "Mein Fenster, der Film". M&M'S hat sich gemeinsam mit Schauspieler und Aktivist Jannik Schümann zum Ziel gesetzt, neue und vielfältigere Sichtweisen auf die Leinwand zu bringen und damit einen Beitrag zur Veränderung in der Filmbranche zu leisten.Das M&M'S Film Festival unterstützt die nächste Generation von Filmemacher*innen, ihren eigenen Kurzfilm zu drehen, indem sie Zugang zu Fördermitteln und Mentoring erhalten, um ihnen den Einstieg in die Branche zu ermöglichen. Film-Newcomer konnten ihre Filmkonzepte einreichen, die vom Festival-Thema "Gegen Stereotype - für mehr Vielfalt und Zugehörigkeit in Film" inspiriert sind. Eine von M&M'S in Auftrag gegebene Studie* zeigt, dass viele Filme Vorurteile zeigen, indem sie oft Klischees über Menschen und Minderheiten verwenden. 40 % der Deutschen sind dieser Meinung, bei den 18- bis 34-Jährigen sind es über 50 % und unter Filmschaffenden sogar 57 %.Jannik Schümann, M&M'S Film Festival Ambassador und Jury-Mitglied: "Es gibt immer noch viel zu viele Stereotypen und klischeehafte Plots sowie zu wenig Diversität vor und hinter der Kamera. Ich freue mich daher sehr, gemeinsam mit M&M'S aufstrebenden Filmemacher*innen eine Bühne zu bieten, die genau hier ansetzt und ein Zeichen für Veränderungen setzt."Im Online-Publikumsvoting im Juni 2024 konnte sich Fabiano mit seiner innovativen Film-Idee durchsetzen. Sein Gewinner-Kurzfilm "Mein Fenster, der Film" (https://www.mms.com/de-de/filmfestival) beschäftigt sich humorvoll mit veralteten Klischees und Stereotypen im Fernsehen und stellt den Wunsch nach mehr Realität im Film satirisch in den Mittelpunkt.Seit Jahren ist die Marke mit der Filmbranche verbunden. Sandra Rohrbach, Head of Bitesize Portfolio Mars Wrigley Deutschland, kommentiert das Engagement: "M&M'S möchte eine Welt schaffen, in der sich jede und jeder zugehörig fühlt. Mit dem M&M'S Film Festival bieten wir Talenten eine Plattform, um ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen. Die entstandenen Trailer sollen dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis und das Zugehörigkeitsgefühl in der Filmbranche sowie in der Gesellschaft zu fördern."*Quelle: Online-Survey von Censuswhite im Auftrag von M&M'S vom 13. bis 19.02.2024 unter 300 Filmschaffenden (Filmstudent*innen, junge Berufstätige, Produktionsfirmen, Produzent*innen von Inhalten und Hobbyfilmemacher*innen) und 711 Deutschen (18 -99 Jahren).Weitere Informationen zum M&M'S Film Festival und dem Gewinner-Kurzfilm: mms.comInformationen zur M&M'S Mission: M&M'S Explore | M&M'S (mms.com) (https://www.mms.com/de-de/entdecken)Informationen zu Inklusion & Diversität bei Mars: Inclusion and diversity at Mars | mars (https://careers.mars.com/us/en/inclusion-and-diversity)Über M&M'SSeit Jahrzehnten bringt M&M'S Menschen zusammen - durch die kultig-bunten Schokolinsen, gemeinsam erlebten Spaß und durch die Erlebnisse, die die Marke schafft. M&M'S glaubt an eine Welt, in der sich jede*r zugehörig fühlt. Und Spaß ist der beste Weg, um sich mit anderen zu verbinden. Im M&M'S Store auf dem Berliner Ku'damm können Fans, Berliner*innen und Besucher*innen seit Oktober 2021 farbenfrohen Spaß aller Art erleben. Mit dem einberufenen M&M'S FUNd möchte die Marke bis zum Jahr 2025 das Zugehörigkeitsgefühl von 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt stärken. Das M&M'S Film Festival ist eine der weltweiten Aktionen, die Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und Lebenswelten über den gemeinsamen Spaß zusammenbringt. Mit dem Projekt Open Mic gab M&M'S 2022 drei Comedians eine Bühne, um die Stand-up-Szene bunter zu machen.M&M'S ist eine Marke von Mars. Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2022 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food & Nutrition aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT, CRAVE, KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES, CATSAN und ROYAL CANIN gehören zu Mars Pet Nutrition. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL, MIRÁCOLI® und EBLY®. Mars ist stolz auf Auszeichnungen als mitarbeitendenorientiertes Unternehmn. So wurde Mars 2024 als "kununu Top Company" ausgezeichnet und zu einer der 25 "LinkedIn Top Companies" in Deutschland ernannt. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz "Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln". Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehr als 3 Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus explizit 1 Milliarde US-Doller in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung seiner Klimaziele bis 2050.

Original-Content von: M&M'S, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173863/5833845