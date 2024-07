© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Igor Golovniov



Obwohl der Konsumgüterriese erstmals seit 2 Jahren mehr Waren absetzt, enttäuscht P&G beim Umsatz, und auch das Geschäft in China schwächelt. Die Aktie fällt vorbörslich deutlich ins Minus.Procter & Gamble hat am Dienstag gemischte Quartalsergebnisse gemeldet, wobei das Volumen des Unternehmens zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren gestiegen ist. Das Volumen legte um 1 Prozent zu, und auch die durchschnittlichen Preise konnten um 1 Prozent gesteigert werden. Der Nettoumsatz von P&G sank im vierten Quartal auf 20,53 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 20,55 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 20,74 Milliarden US-Dollar erwartet, so LSEG-Daten. Trotz der Enttäuschung auf …