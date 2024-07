Incentives und Vorteile stärken die Partner, damit sie ihren Kunden einen Mehrwert bieten können.

Veracode, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Application Risk Management, startet sein erweitertes Veracode® Velocity Partnerprogramm. Das Programm umfasst neue und vereinfachte Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Resellern und Value-Added-Distributoren und bietet Partnern innovative und umfassende Lösungen für das Management von Anwendungs- und Cloud-Risiken. Das neue Programm tritt in Nordamerika, LATAM, EMEA und APAC in Kraft.

Chris Peterson, Vice President Global Channels bei Veracode, unterstreicht die Bedeutung des neuen Programms: "Die Application-Sicherheitsbranche erlebt derzeit einen massiven Wandel, da die explosionsartige Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) die globalen Bemühungen zur Absicherung von Software beschleunigt. Dies verändert die Art und Weise, wie viele Partner Geschäfte machen, da sie branchenweit noch fortschrittlichere technische Fähigkeiten benötigen. Mit der Einführung unseres erweiterten globalen Partnerprogramms setzen wir einen neuen Standard für den Channel im Bereich Software-Sicherheit."

Durch das Velocity-Programm können Partner ihre Kunden noch einfacher dabei unterstützen, sichere Applikationen vom Code bis zur Cloud mit der Veracode Application Risk Management-Plattform zu entwickeln und zu skalieren als vorher. Sie haben die Möglichkeit, ihr Angebot an Sicherheitsservices mit KI-gestützten Abhilfemaßnahmen, optimierter Sichtbarkeit ausnutzbarer Schwachstellen sowie einem einfachen Onboarding zu erweitern. Das gilt auch für die Integration in ihren DevSecOps-Technologie-Stack. Durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Longbow Security und sein Ökosystem strategischer Sicherheitsanbieter nimmt zudem die Marktreichweite von Veracode zu.

Das Veracode® Velocity Partnerprogramm hat eine mehrstufige Struktur, die auf verschiedene Engagement- und Investitionsstufen zugeschnitten ist. Zu den Vorteilen gehören der vorzeitige Zugang zu Veracode-Produkten, Einladungen zu Veracode Technical Summits und die Mitgliedschaft im Partner Technical Advisory Council, die Teilnahme an Thought-Leadership-Kampagnen, Programme zur Umsatzbeschleunigung und Marketinginvestitionen.

Teil des neuen Velocity-Programms ist außerdem der Ausbau der technischen Zertifizierung von Partnern. Sie können nun technische Zertifizierungen in vier verschiedenen Stufen erwerben, ihre berufliche Weiterbildung ankurbeln und ihre Fachkenntnisse durch Credly-Badges hervorheben. Die neuen Zertifizierungen dienen letztlich dazu, das Serviceangebot und den Vertrieb der Partner zu fördern.

Game Changer mit großer Wirkung

Das neue Partnerprogramm von Veracode läuft jetzt an und wurde bereits von einigen Partnern erfolgreich getestet.

Traci Byrne, Head of Global Security Strategy GTM bei World Wide Technology, sagt: "Das neue Partnerprogramm von Veracode verändert die Art und Weise, wie wir mit Sicherheitslösungen arbeiten. Die strukturierten Stufen und klaren Anreize ermöglichen es uns, Investitionen direkt an den Ergebnissen auszurichten, was sowohl unseren Kunden als auch unserer Geschäftsstrategie zugute kommt. Das Programm unterstützt nicht nur unser Wachstum, sondern verbessert auch die Art und Weise, wie wir unseren Kunden umfassende Sicherheitslösungen bereitstellen."

"Die Einführung des erweiterten Velocity-Partnerprogramms von Veracode stellt eine entscheidende Entwicklung in unserer Zusammenarbeit dar", erklärt Ahmed Soltan, Managing Director bei Shifra. "Die mehrstufige Struktur des Programms und die Betonung strategischer Partnerschaften ermöglichen es uns, unser Serviceangebot zu verbessern und eine größere Marktdurchdringung zu erreichen."

Chris Peterson ergänzt: "Das erweiterte Programm geht direkt auf die wachsenden Bedürfnisse unserer Partner ein und bietet ihnen einen klaren Weg zum Erfolg. Wir unterstützen unsere Partner dabei, ihr Business auszubauen, damit unsere Kunden weltweit die besten Sicherheitslösungen zur Verfügung haben."

Weitere Informationen über Veracode und das neue Partnerprogramm finden Sie hier.

Über Veracode

Veracode ist weltweit führend im Bereich Application Risk Management für die KI-Ära. Auf der Grundlage von Billionen von Code-Scans und einer KI-assistierten Remediation Engine vertrauen Unternehmen weltweit auf die Veracode-Plattform. Diese ermöglicht es, sichere Software von der Code-Erstellung bis zur Cloud-Bereitstellung zu entwickeln und zu pflegen. Tausende von weltweit führenden Entwicklungs- und Sicherheitsteams nutzen täglich Veracode, um präzise Einblicke in Risiken zu erhalten, Schwachstellen in Echtzeit zu beheben und ihre "Sicherheitsschulden" in großem Umfang zu reduzieren. Veracode, ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, bietet zahlreiche Funktionen zur Absicherung des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung, darunter Veracode Fix, statische Analyse, dynamische Analyse, Analyse der Softwarezusammensetzung, Containersicherheit, Application Security Posture Management und Penetration Testing. Weitere Informationen finden Sie unter www.veracode.com, im Veracode Blog, auf LinkedIn und X.

