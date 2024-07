Unterföhring (ots) -30. Juli 2024. "Ich schreie!" - so bejubelt Julian F. M. Stöckel bei Instagram die Rückkehr von "Promis unter Palmen". Social-Media-Star Marco Strecker fragt in den Kommentaren: "Ist das jetzt echt?" Ist echt! 2025 lädt SAT.1 wieder Promis zum All-inclusive-Urlaub unter Palmen. Die Verkündung der dritten Staffel der Reality-Show löst auf den SAT.1-Social-Media-Kanälen einen Lovestorm aus. Binnen zwölf Stunden verzeichnen die Posts mehr als 4000 Likes und Interaktionen. In über 500 Kommentaren feiern viele Reality-Stars und Content Creator, darunter Jenny Elvers, Julia Römmelt, Aleks Petrovic, Julian F. M. Stoeckel, Marco Strecker, Dalia Mya, Mr. Trash TV."Sensation! PromisUnterPalmen kehrt zurück in @sat1!" (Mr. Trash TV, Reality-TV-YouTuber, auf X)"ENDLICH!! Meine Gebete wurden erhört." (@reality.shows.edits auf Instagram)"SAT.1 sorgt für einen echten TV-Hammer." (DerWesten)"Ich schreie!" (Julian F. M. Stöckel, Reality-Ikone, auf Instagram)"Eeeeeendlich!" (Stephie Stark, Reality-TV-Teilnehmerin, auf Instagram)"Endlich wieder Trash TV Deluxe." (Tom Nickol auf Facebook)"Na das klingt doch geeeiilll!" (Nicos, Big-Brother-Kandidat, auf Instagram)"Wurde echt mal Zeit!" (Aleks Petrovic, Reality-Star, auf Instagram)"Mit die beste Sendung im Trash TV." (@tina.schwarzenbrunner auf Instagram)"OMG ich freue mich!!! Das war mit Abstand das beste Reality Format!" (@de__rapp auf Instagram)"Promis unter Palmen" wird produziert von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - neue Folgen 2025 in SAT.1 und auf JoynHashtag zum Angebot:PromisunterPalmenPressekontakt:Kevin Körber, Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 - 1187/-1129email: kevin.koerber@seven.one / lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: Isabella.toennes@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5833883