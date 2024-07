Bonn (ots) -Auch in diesem Jahr fand die mittlerweile zur guten Tradition gewordene PSD Bank HerzFahrt statt. Eine Spendenaktion, bei der mittlerweile neun PSD Banken dazu aufriefen, gemeinsam für herzkranke Kinder in die Pedale zu treten. Mit einem Gesamtspendenbetrag von 173.000 Euro haben 5.860 aktive Radfahrende vom 07. bis zum 14. Juli ganze 539.472 Kilometer zurückgelegt. Besonders erfreulich ist, dass im Vergleich zum Vorjahr nochmals über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich dabei waren, knapp 160.000 km mehr geradelt wurden und das Spendenvolumen um rund 53.000 Euro gesteigert werden konnte. Mit insgesamt 539.472 zurückgelegten Kilometern ist nicht nur eine beachtliche Strecke zustande gekommen, sondern konnte die PSD Bankengruppe ebenfalls ihre soziale Verantwortung erneut unter Beweis stellen.Wie im Vorjahr konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über eine eigene PSD HerzFahrt-App registrieren und für jeden gefahrenen Kilometer einen individuellen Spendenbetrag erradeln, den die teilnehmenden PSD Banken festlegten und zum Teil nochmals umfangreich aufstockten. Jede Genossenschaftsbank spendet pro Kilometer zwischen 20 Cent und 3,30 Euro an regionale Herzzentren, die dazu beitragen die Genesung herzkranker Kinder zu unterstützen.Die kostenlose PSD HerzFahrt-App bietet eine genaue Aufzeichnung der gefahrenen Strecke auf dem Smartphone. Für jeden gefahrenen Kilometer wird der individuell erradelte Spendenbetrag sowie der Countdown des von der teilnehmenden PSD Bank vorgegebenen Spendenziels angezeigt.Das große Engagement aller Beteiligten zeigt, dass der gemeinsame Einsatz für eine sinnstiftende Sache den solidarischen Leitgedanken der PSD Bankengruppe mit Leben erfüllt.Die PSD Bankengruppe bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Sponsoren und Unterstützern, die durch ihre großzügigen Spenden und ihren Einsatz diese HerzFahrt zu einem Erfolg gemacht haben.Für weitere Informationen zur HerzFahrt der PSD Bankengruppe besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationHerr Christoph GermscheidVerband der PSD Banken e.V.Dreizehnmorgenweg 3653175 BonnE-Mail: presse@vpsd.deOriginal-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55115/5833882