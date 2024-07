Die Mercedes-Benz Group AG verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur. The Goldman Sachs Group, Inc. meldete kürzlich eine Erhöhung ihres Stimmrechtsanteils auf 5,21 Prozent, wobei der Großteil durch Finanzinstrumente gehalten wird. Diese Entwicklung könnte das Interesse institutioneller Anleger an der Aktie signalisieren und potenziell die Kursdynamik beeinflussen.

Aktuelle Marktbewertung und Analysteneinschätzungen

Trotz eines leichten Kursrückgangs in der jüngsten Handelssitzung bleibt die Mercedes-Benz-Aktie ein interessantes Investment. Mit einem aktuellen Kurs von 62,08 Euro liegt sie zwar unter dem 52-Wochen-Hoch von 77,45 Euro, aber deutlich über dem Jahrestief. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 91,65 Euro. Die für 2024 erwartete Dividende von 4,99 Euro je Aktie unterstreicht die Attraktivität [...]

