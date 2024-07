Die Cancom-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,3 Prozent auf 32,42 Euro, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshoch von 32,48 Euro erreicht wurde. Diese positive Entwicklung steht im Einklang mit dem allgemeinen Aufwärtstrend des Wertpapiers, das sich derzeit deutlich über seinem 52-Wochen-Tief von 21,26 Euro befindet. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 36,94 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Solide Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Die jüngsten Finanzergebnisse unterstreichen die robuste Position des Unternehmens. Im ersten Quartal 2024 konnte Cancom einen Gewinn pro Aktie von 0,29 Euro verbuchen, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders beeindruckend war der Umsatzsprung um 38,69 Prozent auf 440,60 Millionen Euro. Für Anleger dürfte auch die Aussicht auf eine erhöhte Dividende von voraussichtlich 1,06 Euro pro Aktie für das laufende Jahr attraktiv sein.

