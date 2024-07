Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Scott Ernst übernimmt die Leitung des Marketingplanungs-Softwareunternehmens, um künftige Wachstumsinitiativen voranzutreibenUptempo, ein führender Anbieter von Marketingplanungs-Software, hat heute die Ernennung von Scott Ernst zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben. Ernst, ein erfahrener Technologieveteran, übernimmt die Leitung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung. Mirko Holzer, Mitgründer und derzeitiger CEO des Unternehmens, wird weiterhin im Aufsichtsrat tätig sein.Scott Ernst bringt eine herausragende Erfolgsbilanz in der Leitung wachstumsstarker Unternehmen mit. In den vergangenen 20 Jahren hat er außergewöhnliche Führungsqualitäten bei der Skalierung von Unternehmen, der Förderung von Innovationen und der Wertschöpfung für Kunden und Stakeholder bewiesen. Seine Ernennung unterstreicht Uptempos Engagement, innovative Planungslösungen für Unternehmen auf den Markt zu bringen."Ich fühle mich geehrt, in dieser entscheidenden Phase zu Uptempo zu stoßen und freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Mirko, dem Aufsichtsrat und dem gesamten Uptempo-Team", so Scott Ernst, CEO von Uptempo. "Unter Mirkos Führung hat das Unternehmen bemerkenswerte Ergebnisse bei der Bereitstellung innovativer Planungslösungen für einen beeindruckenden Kundenstamm erzielt. Nun haben wir die einzigartige Gelegenheit, noch enger mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und ihre langfristigen, strategischen Visionen zu unterstützen.""Wir haben erfolgreich drei innovative Unternehmen zusammengeführt, um eine leistungsstarke Marketingplanungs-Plattform zu schaffen, die bereits von unseren größten Kunden genutzt wird", sagt Mirko Holzer, Mitgründer und Aufsichtsratsmitglied von Uptempo. "Das Unternehmen befindet sich an einem wichtigen Wendepunkt unserer Reise. Scotts hervorragende Führungsqualitäten machen ihn zur idealen Besetzung, um Uptempo in die nächste Wachstumsphase zu führen."Ernst bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung an der Schnittstelle von Marketingtechnologie und Verbraucherdaten in seine neue Rolle bei Uptempo ein. Zuletzt war er CEO von Drift, wo er die Go-to-Market-Strategie ankurbelte und das Unternehmen als KI-gestützte Plattform zur Kundenbindung neu positionierte. Diese Änderungen trieben das Wachstum voran und führten zur Übernahme durch SalesLoft. In seiner Rolle als CEO von Macromill, das einen Firmenwert von über 1 Milliarde US-Dollar auswies, steuerte er das Unternehmen erfolgreich durch einen Börsengang. Seine umfassende Erfahrung in der Führung eines durch Private Equity gestützten Unternehmens, einschließlich Fusionen, Übernahmen und globaler Expansion, wird für die Verwirklichung von Uptempos Vision entscheidend sein.ÜBER UptempoUptempo ist ein weltweit führender Anbieter von Marketingplanungs-Software. Die Uptempo-Plattform ermöglicht es Marketern, selbstbewusst zu handeln, die Markteinführung zu verkürzen und den Umsatzbeitrag zu steigern, indem sie ihnen hilft, besser zu planen, schneller zu reagieren, effizienter zu investieren und selbstbewusst Aktivitäten umzusetzen. Uptempo wird von mehr als 625.000 Marketern in über 350 führenden Unternehmen verwendet, darunter Autodesk, BestBuy, Unilever und Land O'Lakes.Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.uptempo.io oder folgen Sie uns auf LinkedIn.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2470883/Scott_Ernst.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2252558/Uptempo_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/uptempo-ernennt-neuen-chief-executive-officer-302209060.htmlPressekontakt:Thao Ngo,press@uptempo.ioOriginal-Content von: Uptempo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169647/5833919