Chemnitz (ots) -Die Preise für Luxusuhren von Marken, wie Rolex, Tudor, Omega, Patek Philippe oder Audemars Piguet haben seit über 10 Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 20 Prozent pro Jahr zu verzeichnen und damit die Performance der Aktienmärkte in Deutschland und den USA deutlich übertroffen, wie die Boston Consulting Group 2023 berichtete. Die Luxusuhr als Wertanlage funktioniert auch 2024 besser als die Leitindexe, wenn man weiß worauf zu achten ist.Die Preisentwicklung von Luxus- und Vintage-Uhren (https://www.zeitauktion.com/de/vintage-uhren/) hat in den vergangenen Jahren interessante Wachstumsraten angenommen. Neue Uhren von Marken wie Rolex, Audemars Piguet und Patek Philippe haben enorme Preissprünge hinter sich und bieten kaum die Chance, sich in den kommenden Jahren als Wertanlage zu erweisen. Der Fokus richtet sich auf gebrauchte Luxus- und Vintage-Uhren, die preislich deutlich günstiger zu erwerben sind.Mit Geduld die Preisentwicklung im Blick habenUm von dieser Entwicklung profitieren zu können, benötigt es Erfahrung und Geduld, denn nicht jede Vintage-Uhr verspricht automatisch eine Wertsteigerung.Der Hype um bestimmte Einzelmodelle ist oft kein guter Ratgeber. Exemplarisch dafür steht die Rolex Daytona, die selbst als gebrauchte Variante kaum Steigerungspotenzial bietet, da das Niveau bereits sehr hoch ist. Alternativ lohnt sich der Blick auf verschiedene Ausgaben von Tudor (Black Bay) (https://www.zeitauktion.com/de/uhren/tudor/black-bay/) oder interessante Modelle wie die Patek Philippe Calatrava, die ein breit gefächertes Preisspektrum selbst bei gebrauchten Uhren aufweist. Eine Chopard Mille Miglia oder eine Audemars Piguet Day-Date Moonphase sind derzeit noch erschwinglich, wecken aber zunehmend Interesse sagt Stephan Sohn, Geschäftsführer von Zeitauktion.com. Wer im höheren Preissegment sucht, könnte in die Luxus-Sportuhr Chopard St. Moritz oder in die Audemars Piguet Royal Oak investieren.Wichtig beim Kauf von gebrauchten Uhren ist eine Echtheitsprüfung oder Siegel wie Certified Pre-Owned (CPO), die als Sicherheit dienen. Bei Zeitauktion.com wird jede Luxusuhr in unserer Meisterwerkstatt von zertifizierten Uhrmachern geprüft und aufbereitet.