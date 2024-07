Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der HPI AG (ISIN DE000A0JCY37/ WKN A0JCY3):Die HPI AG (die "Gesellschaft") hat in der bis gestern möglichen Abstimmung ohne Versammlung zur Umwandlung ihrer bestehenden Wandelschuldverschreibung 2011/2024 (die "HPI-Anleihe"/ ISIN DE000A1MA6Z2/ WKN A1MA6Z) in Aktien der Gesellschaft nicht das notwendige Quorum erreicht. Die Gesellschaft wird daher kurzfristig zu einer Gläubigerversammlung in Präsenz einladen. Die Einladung wird im Bundesanzeiger und auf der Website der Gesellschaft unter www.hpi-ag.com veröffentlicht. (30.07.2024/alc/n/a) ...

