Anleger haben diese Woche viel zu tun, da zahlreiche wichtige Events auf der Agenda stehen. Besonders im Fokus steht die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsentscheidung am Mittwoch. Außerdem werden eine große Anzahl an Unternehmen, insbesondere Big Tech aus den USA, neue Quartalsergebnisse veröffentlichen. Am heutigen Abend liefert der Microsoft-Konzern neue Zahlen. Das müssen Anleger jetzt auf dem Schirm haben.

