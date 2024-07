Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) schießt am Dienstag im vorbörslichen Handel um +8% nach oben, nachdem das Management enorm positive Nachrichten vermelden konnte. Ist das das Signal für den Turnaround? Und sollten Anleger hier jetzt zuschlagen? Überraschend starke Zahlen Am Dienstag hat der Zahlungsdienstleister PayPal Quartalszahlen präsentiert und damit Anleger geschockt - im positiven Sinne. So konnte das Unternehmen nicht nur die Schätzungen der ...

